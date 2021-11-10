Российский фигурист Артур Дмитриев будет выступать за сборную США

Москва, 10 ноября. Фигурист Артур Дмитриев, становившийся победителем чемпионата России среди юниоров, принял решение перейти в сборную США.

Россиянин Артур Дмитриев, ставший первым фигуристом в истории, выполнившим каскад тройной лутц — тройной флип на официальных стартах, будет выступать за сборную США. Об этом 29-летний спортсмен рассказал в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

«В России меня не видели как перспективного спортсмена, и мне пришло предложение от американской федерации. Я посчитал, что это неплохой вариант. Выступил на турнире, на национальный чемпионат на данный момент я отбираюсь», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее россиянка Анна Щербакова стала победительницей этапа серии Гран-при в Италии в женском одиночном катании. Второе место заняла ее соотечественница Майя Хромых.