Песков: ежегодная пресс-конференция Путина может пройти в очном формате

Москва, 10 ноября. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Традиционно в конце года российский лидер отвечает на вопросы журналистов и простых граждан. Владимир Путин ведет разговоры на самые злободневные темы, среди которых оценка работы правительства и губернаторов, а также важнейшие вопросы предстоящего года во внутренней и внешней политике.

Ранее стало известно, что в начале 2022 года глава РФ может провести встречу с американским коллегой Джо Байденом. Такую информацию со ссылкой на осведомленные источники привела газета «Коммерсантъ».