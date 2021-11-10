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Песков: ежегодная пресс-конференция Путина может пройти в очном формате
Политика
Песков: ежегодная пресс-конференция Путина может пройти в очном формате
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 ноября. Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина может состояться в очном формате. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Традиционно в конце года российский лидер отвечает на вопросы журналистов и простых граждан. Владимир Путин ведет разговоры на самые злободневные темы, среди которых оценка работы правительства и губернаторов, а также важнейшие вопросы предстоящего года во внутренней и внешней политике.

Ранее стало известно, что в начале 2022 года глава РФ может провести встречу с американским коллегой Джо Байденом. Такую информацию со ссылкой на осведомленные источники привела газета «Коммерсантъ».

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Все новости / Политика / Песков: ежегодная пресс-конференция Путина может пройти в очном формате
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