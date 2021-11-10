Кедми предсказал появление новой страны на месте Литвы из-за конфликта с Белоруссией

Вильнюс, 10 ноября. Политический конфликт с Белоруссией, спровоцированный руководством ЕС на фоне миграционного кризиса может преподнести Европе самый неожиданный сюрприз.

Опасное для всего Евросоюза пророчество, не скрывая иронии, озвучил бывший глава израильской спецслужбы, политолог Яков Кедми, пытаясь оценить глубину миграционного кризиса, накрывшего Литву и Польшу.

В беседе с Владимиром Соловьевым, эксперт отметил, что западные элиты в непростой ситуации на белорусско-литовской и польско-белорусской границах идут проторенной идеологической дорожкой, то есть обвиняют во всем Россию. Только теперь список главных инициаторов проблемы пополнился еще и Минском.

Кедми подчеркнул, что сейчас вокруг истории с прорывом ближневосточных беженцев в Литву и Польшу через белорусскую территорию наблюдается типичный и наиболее яркий пример политики двойных стандартов. Запад сам спровоцировал массовую миграцию, экспортируя свою демократию на штыках и бомбах в десятки стран. Сотни тысяч людей бегут из разоренных войной Ливии, Ирака, Афганистана, Йемена и многих других стран именно по вине США и Европейского союза. Но виноваты теперь у них в этом Белоруссия с Россией. Эксперт иронично поинтересовался, почему еще семь лет назад Брюссель не обвинял Минск в том, что в Греции или в Италии чуть ли не ежедневно высаживается десант из сотен нелегальных мигрантов. Заодно можно Лукашенко обвинить и в проблемах на границе между США и Мексикой, чтобы потом не переигрывать.

Федеральное агентство новостей (ФАН) /

Израильский эксперт напомнил, что именно Литва с Польшей год назад выступили главными организаторами аналога Майдана в Белоруссии. Эти же ребята теперь выдвигают какие-то претензии Минску, требуя, чтобы Лукашенко потратил дополнительные средства и время на перехват и содержание беженцев из Афганистана и Ирака. Варшава с Вильнюсом, по мнению политолога, явно что-то попутали. Они должны требовать помощи у своих американских «друзей», которые и разожгли костер войны в вышеупомянутых странах. В крайнем случае пусть поляки с литовцами наложат санкции на Тихановскую, урезав затраты на ее содержание. Они ведь ее признают неким белорусским лидером. С ней должны и решать эти вопросы.

Кедми предупредил Европу об угрозе самых неожиданных геополитических сдвигов в случае дальнейшего игнорирования проблемы беженцев в Прибалтике и радикальной подмены понятий.

«С географией у них явные проблемы. В Литву кто бежит сейчас, штурмуя границы? Правильно — иракские курды. При это сами литовцы уже давно бегут из своей страны и сейчас побегут еще быстрее, с такими-то «гостями». Они что там в Брюсселе хотят, чтобы Литва превратилась в Курдско-литовское княжество? А ведь так и будет такими темпами. Зачем было вообще затевать этот конфликт с Белоруссией?» — поинтересовался Яков Кедми.

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