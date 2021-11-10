Песков: ситуация на границе Польши и Белоруссии может стать гуманитарной катастрофой

Москва, 10 ноября. Ситуация на границе Белоруссии и Польши может обернуться гуманитарной катастрофой. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. По его словам, в Кремле усматривают тенденции к росту напряженности.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также раскритиковал выпады Варшавы в адрес РФ. С таким заявлением представитель Кремля выступил перед журналистами 10 ноября.

Кризис с мигрантами на границе с Белоруссией может затянуться на долгие годы, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации».