Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 13:51
13:48
Видео
Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании
13:47
Происшествия
Экс-координатор штабов Навального в Уфе задержана после обысков
13:46
Происшествия
В Сочи ослепивший солдата лазерной указкой сержант-контрактник получил 4,5 года колонии
13:46
Политика
Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану
13:43
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
13:41
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
13:40
Общество
Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка
13:35
Политика
Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией
13:35
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
13:32
Политика
Песков высказался о рисках для России из-за ситуации на польско-белорусской границе
Все новости

Песков: ситуация на границе Польши и Белоруссии может стать гуманитарной катастрофой
Политика
Песков: ситуация на границе Польши и Белоруссии может стать гуманитарной катастрофой
Prt Scr youtube.com  /  Life Новости

Москва, 10 ноября. Ситуация на границе Белоруссии и Польши может обернуться гуманитарной катастрофой. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию на белорусско-польской границе. По его словам, в Кремле усматривают тенденции к росту напряженности.

«Налицо надвигающаяся гуманитарная катастрофа», — констатировал Песков.

Пресс-секретарь главы государства также раскритиковал выпады Варшавы в адрес РФ. С таким заявлением представитель Кремля выступил перед журналистами 10 ноября.

Кризис с мигрантами на границе с Белоруссией может затянуться на долгие годы, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Глава республиканского правительства призвал быть готовыми к противодействию «провокации».

Вернуться назад

Все новости / Политика / Песков: ситуация на границе Польши и Белоруссии может стать гуманитарной катастрофой
белоруссия польша песков граница
Комментировать