Юристы Пригожина подают в суд на News.ru из-за недостоверной статьи

Санкт-Петербург, 10 ноября. Юристы компании «Конкорд» проводят проверку материала Nеws.ru о бизнесмене Евгении Пригожине, несмотря на то, что издание списало публикацию на техническую ошибку. В случае подтверждения признаков распространения недостоверных сведений будет подготовлено исковое заявление в суд.

News.ru сослалось на техническую ошибку в попытке избежать ответственности и судебных разбирательств. В письме редакция издания пообещала, что проведет внутреннее расследование, передает пресс-служба «Конкорда».

Юридическая служба компании, в свою очередь, не намерена отказываться от своих слов и планирует продолжить проверку.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

«Пресс-служба компании «Конкорд» не сомневается, что виновные будут привлечены к ответственности и понесут справедливое наказание в соответствии с российским законодательством», — говорится в заявлении.

Ранее пресс-служба «Конкорда» сообщила, что также будет проверена возможная связь Nеws.ru с иностранными спецслужбами. В случае, если связь будет выявлена, юристы направят соответствующее заявление в правоохранительные органы для защиты интересов Пригожина и «привлечения к уголовной ответственности всех причастных лиц».