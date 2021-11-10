«Вертолеты России» впервые представят в Дубае экспортные Ми-28 и Ка-52

Москва, 10 ноября. Холдинг «Вертолеты России» презентует на авиасалоне в Дубае экспортные варианты военной техники, заявил генеральный директор компании Андрей Богинский.

Он отметил, что участие России в работе выставки станет прецедентом. На этом фоне холдинг намерен презентовать широкую линейку техники.

«Мы, наверное, первый раз в Дубай вывозим боевую технику. Это Ми-28 — экспортный вариант и вертолет Ка-52, тоже экспортный вариант», — рассказал Богинский по завершении церемонии начала строительства нового цеха Казанского вертолетного завода.

Международный авиасалон Dubai Airshow пройдет с 14 по 18 ноября. В рамках мероприятия будет представлен прототип перспективного российского истребителя Су-75 Checkmate. Как сообщает Infox, новинка привлекла немало внимания за рубежом. Иностранные эксперты высоко оценили наработки российских конструкторов.