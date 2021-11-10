Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 13:51
13:48
Видео
Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании
13:47
Происшествия
Экс-координатор штабов Навального в Уфе задержана после обысков
13:46
Происшествия
В Сочи ослепивший солдата лазерной указкой сержант-контрактник получил 4,5 года колонии
13:46
Политика
Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану
13:43
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
13:41
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
13:40
Общество
Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка
13:35
Политика
Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией
13:35
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
13:32
Политика
Песков высказался о рисках для России из-за ситуации на польско-белорусской границе
Все новости

Руководство IKEA объявило о сохранении текущих цен в России

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 12:48
Экономика
Руководство IKEA объявило о сохранении текущих цен в России
wikipedia.org  /  Kirakiraouji / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 ноября. Шведская компания не будет повышать цены на товары в России, чтобы компенсировать убытки из-за логистических трудностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

Российский филиал IKEA может позволить себе сохранить прежние цены для русских покупателей. Это стало возможно из-за высокой доли товаров местного производства и перехода на сухопутные пути поставок вместо морских. Об этом говорил глава торговой сети.

«Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем», — заверил он.

Нарушения в глобальной цепочке поставок негативно влияют на доходы компании, однако именно в России эту ситуацию можно сгладить. Шведская корпорация также активно развивает онлайн-торговлю.

IKEA ранее сообщала о планах по повышению цен на свою продукцию. Компания объясняла свою позицию для британской прессы. Руководство предупреждало о возможных трудностях, которые могут появиться у организации в следующем финансовом году.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Руководство IKEA объявило о сохранении текущих цен в России
цены торговля ikea эрнтелл
Комментировать