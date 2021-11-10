Руководство IKEA объявило о сохранении текущих цен в России

Москва, 10 ноября. Шведская компания не будет повышать цены на товары в России, чтобы компенсировать убытки из-за логистических трудностей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на слова генерального директора IKEA в России Понтуса Эрнтелла.

Российский филиал IKEA может позволить себе сохранить прежние цены для русских покупателей. Это стало возможно из-за высокой доли товаров местного производства и перехода на сухопутные пути поставок вместо морских. Об этом говорил глава торговой сети.

«Цены на сырье и транспортировку повышаются, но повышения цен в России мы не планируем», — заверил он.

Нарушения в глобальной цепочке поставок негативно влияют на доходы компании, однако именно в России эту ситуацию можно сгладить. Шведская корпорация также активно развивает онлайн-торговлю.

IKEA ранее сообщала о планах по повышению цен на свою продукцию. Компания объясняла свою позицию для британской прессы. Руководство предупреждало о возможных трудностях, которые могут появиться у организации в следующем финансовом году.