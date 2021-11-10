Ученые NASA готовятся сбить потенциально опасный для человечества астероид

Москва, 10 ноября. Астероид Диморф является потенциально опасным для Земли. Космический объект имеет диаметр около 160 метров и совершает один оборот за 11 часов 55 минут.

Астероид обитает на околосолнечной, слегка вытянутой орбите, и его год длится больше двух земных лет, а именно 770 суток. По классификации NASA принято считать потенциально опасным все, что больше 140 метров и приближается на расстояние в 7,4 миллиона километров или ближе. Данный астероид подходит к этой категории по своим параметрам, передает LIFE.

Отмечается, что старт ракеты NASA, нацеленной на уничтожение космического тела, намечен на 24 ноября 2021 года. При этом уже через год зонд должен будет добраться до Диморфа и благополучно врезаться в него на скорости 6,6 километра в секунду.

Астероид 2021 UA1 размером примерно с холодильник подошел очень близко к Земле. Небесное тело стало неожиданностью для астрономов, так как они даже не знали о его существовании.