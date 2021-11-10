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Главным новогодним символом России станет 90-летняя ель из Подмосковья

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 12:48
Общество
Главным новогодним символом России станет 90-летняя ель из Подмосковья
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 ноября. Главной новогодней елкой России в этом году станет 90-летняя ель из Щелковского района Подмосковья, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Зеленая красавица была выбрана из нескольких десятков «конкурсантов». Высота дерева составляет около 28 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Фотографию опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», — подчеркнула Крылова.

По ее словам, спилить елку и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря. Специалист также напомнила, что Управление делами президента России ежегодно организует поиски главного символа Нового года.

Жители Петербурга ранее приняли участие в голосовании за новогоднюю ель на Дворцовой площади. Результаты опроса должны решить, будет ли украшать город настоящая живая елка или ее искусственный аналог.

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россия новый год елка
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