Главным новогодним символом России станет 90-летняя ель из Подмосковья

Москва, 10 ноября. Главной новогодней елкой России в этом году станет 90-летняя ель из Щелковского района Подмосковья, сообщила пресс-секретарь управляющего делами президента России Елена Крылова.

Зеленая красавица была выбрана из нескольких десятков «конкурсантов». Высота дерева составляет около 28 метров, а диаметр ствола — 56 сантиметров. Фотографию опубликовало РИА Новости в своем Telegram-канале.

«В этом году Соборную площадь Московского Кремля украсит 90-летняя ель, найденная в деревне Новопареево городского округа Щелково», — подчеркнула Крылова.

По ее словам, спилить елку и доставить ее в Кремль планируется в середине декабря. Специалист также напомнила, что Управление делами президента России ежегодно организует поиски главного символа Нового года.

Жители Петербурга ранее приняли участие в голосовании за новогоднюю ель на Дворцовой площади. Результаты опроса должны решить, будет ли украшать город настоящая живая елка или ее искусственный аналог.