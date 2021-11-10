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Курдские группировки разграбили железнодорожную станцию в сирийской провинции Дейр эз-Зор
Весь мир
Курдские группировки разграбили железнодорожную станцию в сирийской провинции Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей  /  Нур Молхем

Дейр эз-Зор, 10 ноября. Представители курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) активизировали расхищение железнодорожной инфраструктуры на подконтрольной им части территории, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Министерство транспорта Сирии заявило о краже оборудования, деталей для его ремонта и технического обслуживания, железнодорожных шпал (с выведением путей из строя), краже 3 500 метров бетонного ограждения на станции Аль-Табия в провинции Дейр эз-Зор. Награбленное государственное имущество вывезено в неизвестном направлении.

Ранее аналогичная судьба постигла платформы Бир-Джуэф и Аль-Джазира, а также железные дороги в районе Ас-Сабха. Общий урон исчисляется десятками миллионов долларов, или же сотнями миллиардов сирийских фунтов.

Аль-Табия возведена в 2003 году на пути Дейр эз-Зор — Абу-Кемаль примерно в 21 км от станции Дейр эз-Зор. Железнодорожная ветка ведет к газоперерабатывающему заводу «Конико». Сейчас он оккупирован СДС.

Курдские группировки разграбили железнодорожную станцию в сирийской провинции Дейр эз-Зор
Федеральное агентство новостей / Нур Молхем

Курдские группировки регулярно используют гражданскую инфраструктуру для собственных целей. Так, 26 октября они захватили школьную поликлинику в городе Эль-Камышлы провинции Хасака и разогнали ее персонал.

Захваченные гражданские помещения используются как штабы и склады оружия, а расхищенное оборудование и ограждения применяются для возведения опорных пунктов.

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сирия дейр эз-зор железная дорога сдс
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