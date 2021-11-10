Полузащитник «Локомотива» Жемалетдинов пропустит ноябрьские матчи сборной России

Санкт-Петербург, 10 ноября. Игрок столичного «Локомотива» Рифат Жемалетдинов не поможет сборной России в предстоящих матчах квалификации ЧМ-2022.

Пресс-служба сборной России сообщила на официальном сайте, что Жемалетдинов не сыграет с Кипром и Хорватией из-за травмы голени. Старший врач национальной команды Владимир Хайтин рассказал, что по результатам комплексного обследования у полузащитника выявлено мышечное повреждение.

«По согласованию с медицинским штабом «Локомотива» футболист направлен на дальнейшее лечение в расположение железнодорожников», — подчеркнул он.

Ранее Жемалетдинов и Георгий Джикия из-за повреждений пропустили тренировку сборной России на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге. Все остальные игроки занимались в общей группе, заявил тренер Валерий Карпин.