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«Ведомости»: спикер Госдумы Володин пригрозил увольнением всем непривитым сотрудникам
Политика
«Ведомости»: спикер Госдумы Володин пригрозил увольнением всем непривитым сотрудникам
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 10 ноября. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригрозил увольнением всем непривитым и не переболевшим коронавирусом сотрудникам аппарата. Об этом политик заявил на совете нижней палаты парламента.

Источник «Ведомостей» поделился с изданием деталями думского заседания. По словам информатора, Володин отказался заключать контракты с теми государственными гражданскими служащими, у которых нет медотвода, прививки от коронавируса или с людьми, переболевшими более полугода назад, но не поставившими прививку.

«А если контракты уже заключены, то их расторгнут», — сообщил источник.

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал ввести вакцинацию против коронавируса в национальный календарь прививок, сообщает Радио Sputnik. Ученый считает, что прививка от инфекции должна быть обязательной.

В Роспотребнадзоре оценили вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Эффективность препарата составила 90%, подтвердили в ведомстве.

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