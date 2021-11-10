«Этот день в истории». Что произошло 10 ноября, праздники, факты, люди

Цикл передач «Этот день в истории» поможет не пропустить самые интересные праздники, а также вспомнить о значимых событиях.

Люди в погонах, которые у одних вызывают страх, а у других — признание и уважение, 10 ноября отмечают свой профессиональный праздник. В России на 100 тысяч человек приходится 547 полицейских.

Любимая всеми с детства программа «Улица Сезам» впервые вышла ровно 52 года назад. Передача снимается до сих пор, за годы ее существования было показано более 4300 серий.

В этот день родились такие известные личности как богослов Мартин Лютер, телеведущая Тина Канделаки и актер Камиль Ларин. Кто еще появился на свет 10 ноября, узнаете в новом выпуске.