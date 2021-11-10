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Крупнейший в Древнем Египте город Атон найден недалеко от Луксора
Общество
Крупнейший в Древнем Египте город Атон найден недалеко от Луксора
pixabay.com

, 10 ноября. Открытие утерянного ранее города Атон недалеко от Луксора по значимости может сравниться с находкой гробницы Тутанхамона, считают египетские археологи.

Город, найденный под слоем песка в Египте, профессор Университета Джонса Хопкинса Бетси Брайан считает крупнейшим в Древнем Египте. На протяжении тысячелетий он был занесен слоем песка.

Расцвет Атона пришелся на эпоху правления Аменхотепа III, однако город продолжил существовать и в более позднее время. Специалисты отмечают, что он настолько хорошо сохранился, что его можно сравнить в этом плане с Помпеями.

Под слоем грунта археологи нашли целиком сохранившиеся трехметровые стены, а также жилища древних египтян, заполненные повседневными вещами. После нескольких месяцев раскопок эксперты нашли несколько жилых кварталов, а также большую пекарню с печами и глиняной посудой, пишет Planet Today.

Турецкие археологи ранее раскопали элементы статуй древнегреческих богов в городе Кютахья. Ученые обнаружили головы статуй древнегреческих богов — Диониса и Афродиты.

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египет гробница находка
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