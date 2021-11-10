Роскомнадзор запустил процедуру внесения Netflix в реестр аудиовизуальных сервисов

Москва, 10 ноября. Популярный американский стриминговый сервис Netflix может попасть в реестр аудиовизуальных сервисов России. Соответствующую процедуру начала Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

В список может попасть часть видеосервиса, локализованная в России. Новость об этом сообщил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев. Соответствующий запрос был направлен в штаб-квартиру американской компании.

«В Netflix мы направили соответствующий запрос. И ждем информацию, то есть процедура начата», — отметил Зайцев в комментарии ТАСС.

Ранее стало известно о расширении влияния американского видеосервиса Netflix. Мобильное приложение платформы обзавелось новым разделом, в котором пользователи могут играть в видеоигры. На первых этапах новинка доступна лишь владельцам мобильных устройств, работающих на системе Android.