Политолог Межевич уверен, что Польше выгодна ситуация на белорусской границе

Польские политики серьезно лукавят, когда говорят об угрозе «миграционного кризиса», в котором якобы будут виноваты власти Республики Беларусь. Об этом в интервью ФАН заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Безопасность польской границы «подверглась жесткой атаке» впервые за 30 лет. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Так он обрисовал миграционный кризис, случившийся на границе с Республикой Беларусь: сотни беженцев из беднейших стран Азии и Африки пытаются нелегально пересечь ее, чтобы получить шанс «на лучшую жизнь» в Западной Европе. Власти стран этого благополучного региона убеждены: ситуация была создана белорусскими спецслужбами в отместку за санкции ЕС. Моравецкий назвал ее «атакой войны нового типа, в которой люди используются как живые щиты».

«Прежде всего следует подумать об интересах вовлеченных в ситуацию сторон, — предложил Межевич. — Выгодна она Польше или нет? Господин Моравецкий так громко кричит, только потому что не хочет, чтобы люди задали ему именно этот вопрос! На деле, как мы видим, Варшава получает от конфликта только позитив, поскольку для нее самой он опасности не представляет, ведь толпы мигрантов, прорывающиеся через польские границы, стремятся не в Польшу, а в Германию или Бельгию, где пособие по безработице больше, чем средняя польская зарплата!»

Политолог сделал вывод, что Варшава попросту привлекает внимание к своей «героической роли» в деле спасения Европы от миграционного кризиса.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«А все почему? — задался вопросом эксперт. — Дело в том, что Брюсселю все меньше нравится ограничение прав судейского корпуса в Польше, а также ее подходы к гендерной и семейной политике. В ЕС также недовольны отсутствием стремления Варшавы развивать зеленую энергетику и эксплуатацией ею угольных месторождений для обеспечения работы теплоэлектроцентралей. Так что своим рвением польские власти хотят хотя бы оттянуть наложение обещанных руководством Евросоюза санкций».

Собеседник ФАН отметил, что на польской границе «собралось несколько тысяч человек».

«А за 2015–2016 годы в Европу пришло несколько миллионов беженцев, — добавил Межевич. — Что больше: несколько тысяч или несколько миллионов? И тем не менее не без проблем, но эти мигранты благополучно по Европе «рассосались». Канцлер Германии Ангела Меркель эти идеи лоббировала, и ее точка зрения победила».

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