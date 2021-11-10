Эксперт Николаев призвал Правительство России увеличить индексацию пенсий до 10%

Москва, 10 ноября. Индексация пенсий должна быть выше реальной инфляции. Чтобы это реализовать, властям следует проиндексировать пенсии на 10%. Такое мнение озвучил экономист Игорь Николаев, передает MK.ru.

Специалист напомнил про обещание 2018 года, связанное с повышением пенсионного возраста. Тогда предполагалось, что такая мера позволит проиндексировать пенсии выше инфляции. Николаев считает, что реальные темпы инфляции по итогам года будут выше официальных оценок, поэтому следует значительно увеличивать пенсии.

«Банк России повысил верхнюю планку своего прогноза по инфляции до 7,9%. Но даже этот прогноз вряд ли сбудется», — сказал экономист.

Минтруд России ранее озвучивал официальные данные по индексации пособий для пенсионеров. Он сказал, что процент увеличения выплат составит 6,3% в нынешнем году и 5,6% — в следующем.