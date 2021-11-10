День сотрудника МВД: история праздника, образ правоохранителя в кино, интересные факты

День сотрудника органов внутренних дел отмечается в России 10 ноября. В 2021 году праздник приходится на среду. День не является выходным, но праздник отмечается широко, особенно в профессиональной среде.

Это вообще один из самых популярных в нашей стране профессиональных праздников — ведь правоохранители — это те, кто охраняют наш покой, возможность спокойно жить, работать, растить детей. Фигура защитника трудящихся — милиционера, а затем полицейского — всегда была в стране очень значимой: наш общий «Дядя Степа» всегда олицетворял власть, которая и защитит, и, когда это необходимо, проявит твердость.

Название праздника

Сегодня праздник носит официальное название День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, сокращенно — День сотрудника МВД. В советское время праздник именовался как День советской милиции. Сначала он отмечался в РСФСР как День рабоче-крестьянской милиции, а после 1945 года стал общесоюзным и получил новое название — День советской милиции.

В постсоветское время праздник получил название День российской милиции. Однако десять лет назад — в 2011 году — милиция была переименована в полицию. Соответственно, милиционеры стали полицейскими, а праздник неофициально переименовали в День российской полиции.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

История Дня сотрудника органов внутренних дел

Праздник, который мы отмечаем 10 ноября, связан с советской историей, с самым ее началом. Недаром один из популярнейших советских сериалов о милиции так и назывался «Рожденная революцией». Впрочем, об образе наших правоохранителей в кино расскажем ниже.

На самом деле, конечно, различные службы охраны правопорядка создавались на всем протяжении развития цивилизации — кто-то же должен был защищать добропорядочных граждан, налогоплательщиков от «лихих людей». Само название «полиция» связано с греческим словом «полис», что означает государство. Не будь службы охраны порядка, никакое государство бы не выжило, развалившись от полной анархии.

Были такие службы и в России. Считается, что прообраз полиции в ее современной форме был создан первым российским императором Петром I. В Российской империи службы охраны правопорядка были очень серьезными структурами, которые занимались как политическими и религиозными вопросами, так и обычными уголовными преступлениями. Органы правопорядка несколько раз реорганизовывались. Несмотря на то, что в правоохранительных органах Российской империи служило много чрезвычайно достойных людей, высочайших профессионалов, в обществе репутация у полиции была плохая. Особенную ненависть полиция и жандармерия вызвали после подавления революции 1905–1907 годов. Это привело к тому, что во время Февральской, а затем и Октябрьской революции 1917 года царскую полицию даже фактически не пришлось упразднять, структура просто развалилась.

Федеральное агентство новостей / Андрей Ивашин

После Февральской революции 1917 года постановлением Временного правительства были ликвидированы Отдельный корпус жандармов и Департамент полиции. Тогда же Петроградский совет провозгласил замену полиции народной милицией.

В обстановке безвластия никакое государство существовать не может, поэтому сразу после Октябрьской революции молодой советской республике потребовались свои революционные правоохранительные органы. Уже через три дня после революции — 28 октября (10 ноября по новому стилю) 1917 года — был подписан декрет о создании рабочей милиции. Декрет подписал только что назначенный народный комиссар внутренних дел первого советского правительства Алексей Рыков. День подписания декрета «О рабочей милиции» 10 ноября и стал отмечаться в СССР, а затем и в России как День милиции, а после — День полиции.

Таким образом, в 2021 году, если считать от времени революции, российским правоохранительным органам исполнилось 104 года.

Советскую милицию несколько раз реорганизовывали, переподчиняя различным силовым ведомствам. После Великой Отечественной войны — с 1946 года — эта служба является структурным подразделением Министерства внутренних дел (МВД) сначала СССР, а затем Российской Федерации.

Пройдя через различные реорганизации как в советское, так и в постсоветское время, милиция просуществовала в нашей стране до 1 марта 2011 года. 7 февраля при президенте России Дмитрии Медведеве был принят Федеральный закон «О полиции». После вступления закона в силу милиция была переименована в полицию. При этом изменения были не только внешними, ведомство было серьезно реорганизовано.

wikipedia.org / CC BY-SA 4.0, А. Т. Бормотов

Как отмечают День полиции, интересные факты

Праздник, появившийся в суровые революционные годы, сначала было не принято отмечать слишком пышно. Проводились официальные мероприятия, но не более. Однако после войны, примерно с конца 1950 — начала 1960 годов, как рассказывают представители старшего поколения, День милиции постепенно стал широко отмечаться сначала в профессиональной среде, а потом и вне ее.

Официальный статус праздника был подтвержден в 1962 году указом Президиума Верховного Совета СССР. Но особенно популярным праздник стал после того, как в День милиции по центральному телевидению стали проводить праздничный концерт, ставший первой программой, выходившей в прямом эфире. Первый такой концерт, который изначально позиционировался как народный, с выступлениями тогдашних звезд эстрады, прошел в 1966 году по предложению министра внутренних дел Николая Щелокова. А с 1972 года концерт стал ежегодным, его ждали, смотрели, потом долго обсуждали.

До сих пор многие помнят, как концерт отменили всего один раз — в 1982 году. Дело в том, что 10 ноября 1982 года скончался руководитель СССР (генеральный секретарь ЦК КПСС) Леонид Брежнев. Гражданам об этом еще не сообщили, но отмена концерта (его заменили фильмом) и, скажем так, некоторые другие сигналы заставили людей, как говорится, насторожиться. О смерти Брежнева сообщили только на следующий день, 11 ноября.

В последние годы любимый народный концерт, выступить в котором считают за честью все звезды, обычно приурочивают к выходному дню и показывают по одному из центральных каналов. Сам концерт проходит в Большом Кремлевском дворце. В 2021 году праздничный концерт ко Дню сотрудника органов внутренних дел покажет Первый канал в субботу, 13 ноября. Начало в 15:15.

Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» /

Правоохранители в искусстве

Отметим, сотрудник правоохранительных органов — полицейский, милиционер — очень популярная фигура в искусстве и не только в нашей стране. В СССР, а потом и в России этот образ тоже всегда был чрезвычайно популярен. Начало положил советский поэт Сергей Михалков, воспевший защитника трудящихся в серии стихов «Дядя Степа — милиционер».

Но обессмертило отечественных правоохранителей, конечно, кино. Напомним только некоторые шедевры, посвященные людям этой профессии.

Зрители просто обожали фильм «Анискин». Это трилогия, снимавшаяся в 1970-е годы, о деревенском участковом Федоре Ивановиче Анискине, роль которого блистательно исполнил Михаил Жаров.

Продолжением образа Анискина стал деревенский участковый Кравцов (Сергей Безруков) в сериале «Участок» (2003).

Великий Юрий Никулин (лейтенант Глазычев) и его верный напарник из фильма 1965 года «Ко мне, Мухтар!» — классика отечественного кино о милиции.

В этом ряду нельзя не вспомнить фильм «Мой друг Иван Лапшин» (1984) Алексея Германа.

Истории создания советской милиции посвящен популярный в свое время сериал «Рожденная революцией», снимавшийся в 1970-х годах.

Огромной зрительской любовью пользовались советские сериалы «Следствие ведут знатоки» и, конечно, «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина (1979).

С «Местом встречи» по популярности может конкурировать только «Ликвидация» (2007) Сергея Урсуляка, во время демонстрации которого, как говорят, улицы пустели.

Не забывают зрители и такие популярные советские милицейские фильмы как «Петровка, 38», и «Огарева, 6». Из знаменитых постсоветских фильмов о правоохранителях, конечно, не обойтись без упоминания «Улиц разбитых фонарей», «Убойного отдела» и других популярных полицейских сериалов. И до сих пор жанр полицейского сериала остается одним из самых востребованных на отечественном телевидении.