Москва, 10 ноября. Статья британской The Telegraph о «мигрантской низости» России в Белоруссии вызвал неожиданную реакцию и читателей портала ИноСМИ. Россияне креативно высмеяли истерическое и «визгливое» поведение английских журналистов.

Британские обозреватели Джеймс Крисп и Роланд Олифант опубликовали лишенную каких-либо доказательств и обоснований своей позиции статью, в которой приписывают лично президенту РФ Владимиру Путину усугубление миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС. В их материале российский лидер выставлен зловещим и злорадным кукловодом, раз за разом ставящим «невинных» европейцев в неловкое, а то и откровенно унизительное положение.

«Путин доказал свою готовность использовать все имеющиеся у него в распоряжении средства, чтобы выбивать врагов из колеи», — бьются в истерике Крисп и Олифант.

Российские читатели вступились за главу государства и изобретательно поставили на место британских работников пера и печати. Как отметили пользователи ИноСМИ, на материале The Telegraph можно сделать игру, развивающую наблюдательность, под названием «найди правду».

«"Недавно Путин с ухмылкой заявил" — как же Путин их бесит, зачет!» — восхищается пользователь Сигизмунд.

«Развлечение, развивающее наблюдательность. Найдите хоть одно доказанное утверждение», — призвал остальных комментаторов читатель 0ncnjqybr.

Global Look Press / Patrick Pleul

Откровенно антироссийская публикация вызвала у отечественных пользователей глобальной Сети неожиданно позитивный отклик. В России знают правду о происходящем в Белоруссии и лично о Владимире Путине, поэтому такими беспардонными вбросами местную аудиторию можно разве что рассмешить, уверены читатели ИноСМИ.

«Прелесть какая! Читал бы и читал», — саркастично написал V.Volynskiy.

«Ох уж этот Путин шалунишка», — откровенно смеется Макс.

«Для нас (в России) очевидна бредовость этой писанины, но она и рассчитана не на нас, а на западного обывателя, которого каждый день оболванивают этим наглым враньем (Геббельс покурит в сторонке). России в информационной войне нужно действовать на порядок активнее...» — размышляет sai.

Нашлись и пользователи, которые поймали Криспа и Олифанта на нарушении всех возможных стандартов морали и журналисткой этики. Также авторы The Telegraph проигнорировали реальные факты исключительно ради очернения России и лично Путина, обозначили читатели.

«Авторов даже пропагандистами назвать нельзя. Это просто школьники, которые пишут реферат, причем так топорно, что глаза режет», — негодует Решето.

«"Но использовать тысячи отчаявшихся мигрантов"... А кто же их отчаял, не вы ли?» — указал британцам на фактическую природу кризиса as99.

«Британский лев эволюционировал в болонку», — резюмировал Поручик Ржевский.

Российская Федерация неоднократно выражала свою позицию по поводу миграционного кризиса на границе Белоруссии и ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал Брюссель и Варшаву отказаться от политики двойных стандартов и принять на себя ответственность за беженцев, большинство из которых — иракские курды и езиды.