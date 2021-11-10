Эксперт НИФИ Дайнеко предупредила россиян о мошенничествах с бесплатными ПЦР-тестами

Москва, 10 ноября. Специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина Ольга Дайнеко заявила, что мошенники используют ПЦР-тесты для сбора личных данных.

По словам эксперта, персональная информация жителей представляет для злоумышленников не меньший интерес, чем деньги. Они предлагают оказание бесплатных услуг, в том числе и тестирование на коронавирус, чтобы узнать личные данные, а потом использовать их в своих целях.

«Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства — все это благодатная почва для новых сценариев мошенников. Далеко не всегда преступников интересуют деньги. Персональные и личные данные — не менее ценная добыча мошенника», — сообщила Дайнеко.

Эксперт пояснила, что из-за отсутствия необходимости платить человек теряет бдительность. Подобный сценарий фишинга нацелен не только на хищение личных данных, но и на создание базы данных людей, которая может стоить довольно дорого.

Телефонные мошенники начали звонить жителям Москвы с предложением привязать к социальным и банковским картам QR-коды, получаемые после прохождения процедуры вакцинации от коронавирусной инфекции.