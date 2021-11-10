Актриса Агния Дитковските стала матерью в третий раз

Москва, 10 ноября. Известная российская актриса Агния Дитковските стала мамой в третий раз. Артистка весь период беременности скрывала от поклонников радостную новость о пополнении в семье.

Звезда фильма «Жара» несколько месяцев назад вышла замуж за совладельца ресторанной сети Lucky Group Богдана Панченко. Молодожены лишь скромно расписались в ЗАГСе, после чего отпраздновали событие в узком семейном кругу. Вскоре стало известно и о прибавлении в семье.

Радостной новостью о пополнении актриса поделилась со своими поклонниками в социальной сети Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой виден большой живот. Под постом она отметила дату, предположительно, рождения третьего ребенка.

«03.11.2021 +1», — лаконично подписала фото звезда.

Для актрисы наследник стал третьим. В 2014 году она родила сына от актера Алексея Чадова, а спустя три года — второго ребенка от неизвестного мужчины. Дитковските предпочитает не раскрывать подробности своей жизни. Остается неизвестным, как она и Панченко назвали совместного ребенка, и кто у них родился.

Ранее стало известно о планах телеведущей Ксении Собчак стать матерью во второй раз. В честь своего 40-летия звезда призналась, что совершенно не против подарить сыну Платону братика или сестричку.