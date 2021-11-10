«Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через Украину

Москва, 10 ноября. Российская компания «Газпром» подала заявки на максимальный объем транзита газа через Украину на среду, 10 ноября, сообщил «Оператор ГТС Украины».

Общий объем поставок составит 109,3 млн кубометров газа в сутки: 32,4 млн «кубов» пойдут через газораспределительную станцию «Суджа» и 76,9 млн через станцию «Сохрановка». Суммарная прокачка близка к максимально возможным объемам по действующему с украинской стороной контракту.

В конце 2019 года Россия и Украина договорились о продлении контракта на поставки газа через украинскую территорию до 2024 года с возможностью пролонгации соглашения еще на десять лет. В рамках соглашения транзит в 2020-м составил 65 млрд кубометров, а с 2021-го по 2024 годы — по 40 млрд кубометров. Кроме того, договоренность предусматривает принцип «качай или плати», когда за экспорт взимается плата в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.

«Газпром» ранее увеличил прокачку газа через трубопровод «Ямал — Европа» в Германию на четверть — до 1,1 млн кубометров в час. При этом несколько дней назад холдинг останавливал поставки, в том числе запускал реверс.