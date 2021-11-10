Политолог Куликов раскрыл секрет необычных операций ВС Украины в Донбассе

Москва, 10 ноября. Руководство ВСУ проводит на линии разграничения в Донбассе серию необычных операций, на которые ЛДНР отвечает пока недостаточно разносторонне.

Суть нехитрого на самом деле плана высшего украинского руководства и командования вооруженных сил Украины в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» раскрыл российский политолог, эксперт Комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Дмитрий Куликов.

Эксперт, находящийся сейчас в ДНР, сообщил, что в Донбассе сложилась на данный момент самая сложная обстановка за последние три-четыре года. Буквально накануне украинские военные плотно обстреливали позиции ВС ДНР и некоторые населенные пункты из 152-мм орудий. Куликов пообщался с командирами некоторых подразделений и простыми бойцами. Он признал, что жалуются защитники ДНР в основном только на одно — на жесткие ограничения, установленные Минскими соглашениями, не позволяющие равноценно отвечать на постоянные обстрелы украинской стороны, чуть ли не ежедневно нарушающей условия мирных договоренностей.

Федеральное агентство новостей /

Порадовал Куликова уровень технического обеспечения ВС ДНР, и в частности вопрос фотовидеофиксации всего, что происходит на линии фронта. Все нарушения и преступления ВСУ на самом деле четко фиксируются, однако почему-то не вся информация предается огласке, что, по мнению политолога, является огромной проблемой.

«У нас большая проблема и она заключается в том, что мы об этом почти не говорим, не информируем в должной степени и поэтому складывается неоднозначное впечатление внутри информационно-идеологической борьбы, а она сейчас самая главная. Я считаю, что и захват офицера Косяка, и вся история с «Байрактаром», и захват Старомарьевки — это необычные, информационно-психологические операции ВСУ, так как с военной точки зрения они не имеют никакого значения, что не делает их менее опасными», — отметил Дмитрий Куликов.

Эксперт добавил, что секрет этих необычных операций ВСУ раскрыть несложно. Они направлены прежде всего на формирование в украинском обществе победных настроений и запугивание и дезориентирование жителей Донбасса. Куликов выразил уверенность, что решить эту серьезную на самом деле проблему Донецк с Луганском смогут только отвечая в этой сфере зеркально, то есть освещая в мельчайших подробностях происходящее в зоне конфликта и, не стесняясь, рассказывать о жестких ответах ополченцев на наглость ВСУ. Контрмер, по словам политолога, на самом деле хватает.

Ранее Владимир Соловьев отреагировал на отвратительную антироссийскую выходку армянской оппозиции в Ереване и задал крайне неудобный вопрос премьеру Армении Николу Пашиняну.