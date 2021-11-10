Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с изданием «Известия Мордовии»

Санкт-Петербург, 10 ноября. Новым информационным партнером Медиагруппы «Патриот» в среду стало издание «Известия Мордовии».

Отмечается, что эта старейшая газета рассказывает о политической, экономической и культурной ситуации в регионе. В рамках партнерства планируется обмен контентом и информирование читателей об актуальных событиях, происходящих в России.

«Мы рады приветствовать наших новых партнеров. Договоренности о сотрудничестве с коллегами были достигнуты в рамках расширения партнерства с лучшими региональными средствами массовой информации», — заявил глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук.

Главный редактор автономного учреждения «Известия Мордовии» Олег Каштанов, в свою очередь, назвал такое партнерство интересным и перспективным. По его словам, издание не первый год сотрудничают со СМИ из других регионов.

В Медиагруппе «Патриот» ранее презентовали новые инвестпроекты «Мегалайна». Необходимые соглашения уже были подписаны на прошедшем Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).