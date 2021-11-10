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Лавров: «размывание» системы контроля над оружием подрывает стратегическую стабильность
Армия
Лавров: «размывание» системы контроля над оружием подрывает стратегическую стабильность
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 ноября. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил о возникновении новых угроз, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность.

По его словам, сегодня в области нераспространения вооружения наблюдается эскалация напряженности. Дипломат также обратил внимание на «размывание» ранее созданных механизмов контроля над оружием, что неизбежно подрывает стабильность в мире.

«Продолжается размывание существующей международной архитектуры контроля над вооружениями, усилением военно-политических факторов, которые подрывают глобальную стратегическую стабильность», — сообщил Лавров перед заседанием коллегий российского и белорусского внешнеполитических ведомств.

Ранее, как передает Infox, министр также заявлял, что Запад строит новый миропорядок по своим правилам. На этом фоне, заметил Лавров, НАТО не прекращает попыток «учить» Москву жить.

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