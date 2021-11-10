ФАН стало известно, кто из артистов планирует судиться с руководством театра Ермоловой

Московский драматический театр имени Марии Ермоловой в ближайшее время ждут около десятка исков о взыскании невыплаченной заработной платы и компенсации за ее задержку. Иски придут от актеров, которые все-таки были уволены из театра после почти полугода споров и скандалов, когда впервые появилось сообщение о возможном сокращении. Несмотря на то, что увольняемые артисты предприняли все шаги, чтобы сохранить место в труппе, их уволили в связи с сокращением штатных единиц и незанятостью этих актеров в текущем репертуаре.

На данный момент в Тверской районный суд города Москвы подано только три иска: от Елены Папановой, Марии Бортник и Николая Токарева. Дело в том, что эти трое получили расчет еще в конце октября, а уже к 1 ноября подготовили иски в суд и зарегистрировали их. Все они поданы именно к театру, а не к художественному руководителю Олегу Меньшикову, потому как сразу после первых слухов о сокращении Олег Евгеньевич сложил с себя полномочия директора театра, оставшись только худруком, и формально отношения к увольнению артистов не имеет.

По данным ФАН, сейчас иски готовят Василиса Пьявко, Галина Власова, Елена Бурханова-Калинина, Анна Скварник, Людмила Шмелева, Алиса Завенягина, Елена Дементьева, Евгений Шляпин, Элина Козлова. Список не окончательный и может увеличиться в любой момент. Администрация театра, в свою очередь, грозилась подать иск к актерам за клевету, но пока не подготовила его.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Первоначально причиной массового увольнения актеров была названа экономия средств, мол, денег в театре катастрофически не хватает. Но артисты, которых собирались «убрать» как ненужных «разоблачили» руководство, найдя на портале государственных закупок и единовременную премию для Меньшикова в 24 миллиона рублей, и огромные гонорары для приглашенных звезд. ФАН недавно писал, что актриса, не имеющая специального образования, Александра Бортич получит 1,6 миллиона рублей за роль Виолы в новом спектакле «Двенадцатая ночь, или что угодно», где ее брата-близнеца сыграет, к слову, Александр Петров, который находится в штате театра.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что 8 ноября в театре имени Ермоловой произошло массовое сокращение актеров, которые якобы несколько лет не были задействованы в репертуаре. Сами артисты утверждают, что их сократили лишь потому, что художественный руководитель набирает «своих». А среди сокращаемых есть и очень популярные артисты, такие как Мария Бортник, которая в последнее время активно снимается в главных ролях российских сериалов и пользуется успехом у зрителей.