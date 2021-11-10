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Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 57% россиян доверяют полицейским
Общество
Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 57% россиян доверяют полицейским
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Москва, 10 ноября. Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и выяснили, что большинство жителей доверяют сотрудникам полиции.

Отмечается, что социологическое исследование было проведено ко Дню сотрудника полиции. Согласно опросу, доверяют полицейским 57% россиян, не доверяют — 35%, еще 8% граждан затруднились с ответом.

«Более всего наши сограждане доверяют следующим подразделениям полиции своего региона: полиции на транспорте (индекс доверия 46 п.), сотрудникам дежурной части (42 п.), участковым уполномоченным полиции (39 п.), инспекторам по делам несовершеннолетних (38 п.), а также работникам уголовного розыска (38 п.)», — говорится в результатах работы.

Ранее аналитики Всероссийского центра изучения общественного мнения узнали, что большинство опрошенных россиян поддержали допуск на массовые мероприятия и в общественные места по QR-кодам.

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полиция опрос доверие
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