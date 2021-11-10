Украинское сало рекордно подорожало осенью 2021 года

Киев, 10 ноября. Один из главных символов Украины — сало — рекордно вырос в цене осенью текущего года, передают местные СМИ со ссылкой на украинское министерство финансов.

Так, с сентября 2021 года соленое сало подорожало на 40 гривен (более 100 рублей). Теперь его стоимость в среднем составляет 185 гривен за килограмм (порядка 500 рублей). По оценкам экспертов, в октябре ценник поднялся на 13%, а в ноябре — уже на 11%.

Сало домашнего приготовления, которым торгуют местные предприниматели, продается чуть дешевле — 134 гривны за килограмм (360 рублей). Причиной роста стоимости продукта стало увеличение транспортных расходов, а также рост тарифов на газ и электроэнергию. При этом сало продолжит дорожать: уже в следующем году прогнозируется серьезный скачок цены.

Украина тем временем испытывает дефицит угля на ТЭС. В настоящий момент на складах находится всего 530 тысяч тонн угля, а это на 2 млн тонн ниже запланированного уровня. В связи с этим на 15 станциях эксплуатируется только 37 из 88 энергоблоков.