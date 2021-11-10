Астрологи рассказали, что можно и нельзя делать 10 ноября

В эту среду Луна находится в знаке Козерога. 9 и 10 ноября — напряженные дни. Уже чувствуется влияние грядущего коридора затмений, предупреждают астрологи.

Луна шествует по зодиакальному кругу каждую неделю. Проходя через те или иные знаки зодиака, она влияет на наши чувства, желания и происходящие события, пишет журнал Elle. Так в каких же делах нас ждет успех 10 ноября, а какие — лучше отложить на другой день?

В среду возможны эмоциональные всплески, случаются перепады настроения. Многим приходится лавировать между желаниями и целями. Необходимо тщательно выбирать способ осуществления поставленных задач. Лучшей тактикой будет неоправданный на первый взгляд риск. Звезды говорят, что 10 ноября такой путь вполне способен себя оправдать.

Не стоит забывать, что этот день — очень конфликтен, результат рисков трудно предсказать. Идеальный выход из ситуации — сосредоточиться на активной работе, вопросах карьеры и денежных расчетах. Чем меньше будет случайностей и непродуманных решений — тем лучше для вас: рискуем, но заранее все предусматриваем.

День хорош для того, чтобы навести порядок на рабочем месте, украсить его к Новому году, избавиться от хлама и пыли. Прекрасное время для лечения и профилактического медицинского обследования.

Стоит напомнить, что до четверга лучше отложить визит к парикмахеру. Не стричь и не окрашивать волосы, даже подравнивать их — нежелательно. На следующей неделе для этого будет предостаточно благоприятных дней.

Вечер 10 ноября лучше всего завершить медитацией на огонь. Нужно зажечь свечу, камин или костер и представить, как вы сбрасываете в пламя все свои невзгоды, тяготы и то, что мешает вам жить. Сны, которые приснятся в эту ночь, сбываются. Главное уметь их истолковать. Их образы покажут вам глобальные прогнозы на месяцы вперед.

Ранее сообщалось, какая дата лучше всего подходит для высадки цветов.