Правительство РФ обсуждает целесообразность создания единой судоходной госкомпании

Москва, 10 ноября. Правительственная комиссия по туризму внесла предложение по созданию единой судоходной госкомпании, которое обсуждалось на ее совещании. Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу было поручено оценить целесообразность данной инициативы. Об этом пишут «Ведомости».

Указанные ведомства и другие заинтересованные организации должны проработать возможность создания и источники финансирования такой компании. Представить правительству доклад по этой теме необходимо к 30 ноября.

Представитель вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, который является председателем правительственной комиссии, подтвердил факт обсуждения инициативы. По его словам, о формате и деталях реализации проекта говорить пока преждевременно — вопрос анализируется в ведомствах.

Сейчас в России основными операторами туристических (круизных) перевозок по внутренним водным путям являются частные компании «Водоходъ», «Донинтурфлот», «Мостурфлот», «Инфофлот», «Пассажирский флот», «Спутник-Гермес» и другие. В их распоряжении находятся порядка 80 круизных судов. Причем, более 65% пассажирского транспорта работает после истечения допустимых сроков эксплуатации.

Для тех, кого привлекают не водные, а космические туры, появилась возможность туда попасть. Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый предложил разыгрывать полеты через лотерею.