Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 12:22
12:15
Шоу-бизнес
Актриса Агния Дитковските стала матерью в третий раз
12:14
Экономика
«Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через Украину
12:13
Армия
Политолог Куликов раскрыл секрет необычных операций ВС Украины в Донбассе
12:12
Весь мир
«Многосферные операции» в Черном море: зачем Пентагон отправил военные корабли в регион
12:10
Общество
Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с изданием «Известия Мордовии»
12:05
Армия
Лавров: «размывание» системы контроля над оружием подрывает стратегическую стабильность
12:01
Общество
Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 57% россиян доверяют полицейским
12:00
Общество
Гинцбург назвал вакцинацию условием для предотвращения новых волн пандемии коронавируса
11:58
Весь мир
Венесуэла призвала США снять санкции для нормализации отношений между странами
11:58
Происшествия
Полицейские задержали трех молодых людей после стрельбы на Невском проспекте
Все новости

Правительство РФ обсуждает целесообразность создания единой судоходной госкомпании
Экономика
Правительство РФ обсуждает целесообразность создания единой судоходной госкомпании
Невские Новости

Москва, 10 ноября. Правительственная комиссия по туризму внесла предложение по созданию единой судоходной госкомпании, которое обсуждалось на ее совещании. Минтрансу, ФАС, Минфину, Минпромторгу было поручено оценить целесообразность данной инициативы. Об этом пишут «Ведомости».

Указанные ведомства и другие заинтересованные организации должны проработать возможность создания и источники финансирования такой компании. Представить правительству доклад по этой теме необходимо к 30 ноября.

Представитель вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко, который является председателем правительственной комиссии, подтвердил факт обсуждения инициативы. По его словам, о формате и деталях реализации проекта говорить пока преждевременно — вопрос анализируется в ведомствах.

Сейчас в России основными операторами туристических (круизных) перевозок по внутренним водным путям являются частные компании «Водоходъ», «Донинтурфлот», «Мостурфлот», «Инфофлот», «Пассажирский флот», «Спутник-Гермес» и другие. В их распоряжении находятся порядка 80 круизных судов. Причем, более 65% пассажирского транспорта работает после истечения допустимых сроков эксплуатации.

Для тех, кого привлекают не водные, а космические туры, появилась возможность туда попасть. Научный руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, академик Лев Зеленый предложил разыгрывать полеты через лотерею.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Правительство РФ обсуждает целесообразность создания единой судоходной госкомпании
правительство туризм судно судоходная компания
Комментировать