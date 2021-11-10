«Многосферные операции» в Черном море: зачем Пентагон отправил военные корабли в регион

Совсем недавно министр обороны США совершил поездку по странам Черноморского региона, в ходе которой раздавал обещания усилить поддержку союзников, а также лоббировал продажу ракетного вооружения.

И вот менее чем через месяц в Черное море прибыли с учебно-боевыми целями ракетный эсминец Porter и флагман 6-го оперативного флота ВМС США штабной корабль Mount Whitney. С чем связана подобная активность под конец года, рассказывает автор Telegram-канала «Южный ветер».

Демонстрация флага и апробация тактики

Министерство обороны РФ считает, что внеплановые мероприятия боевой подготовки направлены на создание многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы. Действительно, буквально за несколько дней Пентагон создал межвидовую группировку в передовой операционной зоне, которая в мирное время предназначена для проведения мероприятий стратегического сдерживания.

При этом согласно концепции многосферных операций, которая активно внедряется в настоящее время в Вооруженных силах США, как раз предусматривается обязательное применение вооружения и техники, принадлежащих к разным видам и родам войск.

Положения концепции определяют несколько стадий противостояния между сторонами — «соперничество», «вторжение», «дезинтеграция», «разгром» и «возврат к сдерживанию».

Текущая стадия противостояния между Москвой и Вашингтоном находится буквально на границе между «соперничеством» и «вторжением», чем и объясняется повышенная военная активность в Черноморском регионе, а также, только чуть менее интенсивно, на Балтике и Дальнем Востоке.

Кстати говоря, с 1 октября МО США как раз начало новый финансовый год, что позволяет выделять значительные средства на внеплановые мероприятия боевой подготовки.

Стоит отметить, что новая концепция является ответом на принятую в ВС РФ тактику создания зон ограничения доступа (в военное время — воспрещения доступа). Она предполагает сдерживание противника путем создания повышенной опасности для дислокации или перемещения его сил в защищаемую местность.

Практически все современные мероприятия боевой подготовки США и НАТО проводятся как раз с отработкой тактики прорыва таких зон. Особенностью является задействование как можно большего спектра вооружения в разных «сферах» — в воздухе, море, на суше, а также под водой или в космосе.

Для проведения таких операций очень важна организация единой системы управления, что как раз и обеспечивает флагман 6-го оперативного флота.

Allied fighters from ???????????????????????????????? escorted @usairforce B-1B bombers from Fairford???????? through Eastern Europe into the Black Sea for joint training. The B-1B was refueled over the Black Sea by a ???????? KC-135.#WeAreNATO #StrongerTogether



Read More: https://t.co/VnN7zifXaF pic.twitter.com/9GzVG2sKt8 — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 8, 2021

Согласно множеству сообщений, в том числе и от американских официальных ведомств, в ходе учебно-боевых тренировок в Черном море задействовались:

стратегические бомбардировщики В-1В Lancer, способные нести управляемые ракеты большой дальности;

упомянутый ракетный эсминец Porter, который оснащен системой ПРО «Иджис», противоракетами Standard Missile 6 (SM-6), а также при некоторых вариантах загрузки крылатыми ракетами Tomahawk, способными наносить удары на глубину до 2 000 км (в зависимости от модификации);

турецкий самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Е-7Т, который необходим для сбора сведений о воздушной обстановке и управления группировкой авиации;

истребители F-15Е Strike Eagle, развернутые на греческой авиабазе Лариса в рамках серии летно-тактических тренировок Castle forge. Впоследствии осуществлялась их передислокация на аэродромы подскока в Болгарии и Румынии;

истребители CF-18 ВВС Канады, развернутые на румынской авиабазе Михаил Когелничану в рамках операции НАТО South Air Policing.

2⃣ During the mission E-7T AEW&C and USA Navy assets conducted data link operations and demonstrated cooperation, interoperability and solidarity between allies. pic.twitter.com/3VkNKLlbpC — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2021

При этом, как и сказал министр обороны России Сергей Шойгу, американские корабли активно проводят в основном двухсторонние тренировки с кораблями ВМС стран региона.

Сразу после захода штабного корабля в совместной тренировке типа PASSEX поучаствовал болгарский корвет «Гордый», а на следующий день — турецкий фрегат «Явуз». После этого походный ордер отправился к берегам Грузии и причалил в порту Батуми.

Что примечательно, там местные силы обороны как раз проводят крупнейшее в году межведомственное командно-штабное учение «Дидгори», в ходе которого отрабатываются планы обороны территории страны. Тем не менее маловероятно, что американские корабли хоть как-то завязаны на этот процесс. Скорее всего, в восточной части Черного моря отрабатываются элементы программы Евро-ПРО.

Welcome back #USSMountWhitney & #USSPORTER! Visit of 2 ???????? ships is a clear manifestation of ???????????????? robust strategic partnership, demonstrates our commitment to #BlackSeaSecurity, enhances ????????'s interoperability w/ #NATO & promotes regional peace & stability. @USNavyEurope @usingeo pic.twitter.com/ScftaYh4sh — David Zalkaliani (@DZalkaliani) November 8, 2021

Противодействие Черноморского флота

В ответ Черноморский флот провел серию тренировок, которые продемонстрировали особенности тактики создания районов ограничения или воспрещения доступа.

Буквально накануне захода кораблей ВМС США экипажи подводных лодок «Ростов-на-Дону» и «Великий Новгород» отработали нанесение удара ракетами «Калибр-ПЛ» по отряду кораблей условного противника.

«Варшавянки» отработали пуск «Калибров» после захода эсминца США в Черное море



Российские подводные лодки отработали пуск ракет «Калибр-ПЛ» после вхождения американского корабля в Черное море. Субмарины Черноморского флота России условно нанесли удар ракетами «Калибр-ПЛ» из п... pic.twitter.com/JUu1v3CpPh — ГлавТвит (@GlavTW) November 3, 2021

Также поражение морских целей отработали экипажи самолетов Су-30СМ и Су-24 во взаимодействии с расчетами береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

По всей видимости в тот же день, когда совершали полет стратегические бомбардировщики, флот провел тренировку по прикрытию пункта базирования от ракетного удара с задействованием корабельных средств ПВО фрегата «Адмирал Эссен».

Мониторинг границ

Вся военная активность приправлена буквально ежедневными полетами разведывательной авиации.

Причем, помимо вылетов американских самолетов RC-135, U2S и P-8A Poseidon с авиабаз на Средиземноморье, к делу мониторинга южных границ России подключаются также британские самолеты RC-135, для действий которых Украина предоставляет свое воздушное пространство.

Западная пресса во многом объясняет этот интерес.

Например, издание Politico 1 ноября опубликовало спутниковые снимки с военной техникой 1-й Гвардейской танковой армии Западного военного округа на полигоне возле города Ельня Смоленской области, сделав вывод, что Россия «наращивает группировку войск на границе с Украиной». Чуть ранее, 30 октября, схожий материал выпустило и американское СМИ The Washington Post.

#Politico:



???? New satellite photos taken on Monday confirm that #Russia is massing troops and equipment on the #Ukrainian border.



???? The new images show armored units, tanks and artillery, as well as ground troops gathered near #Yelnya. pic.twitter.com/SRl5MXv35U — gdh international (@gdhint) November 2, 2021

Однако даже военное ведомство США факт обострения опровергает. Председатель Объединенного комитета начальника штабов генерал Марк Милли сказал, что Штаты не расценивают действия России вблизи юго-западной границы страны как агрессивные.

«Что мы видим, это значительное движение военных на российской стороне украинской границы. Ничего, скажем так, в открытую агрессивного», — отметил Милли на форуме по безопасности института Аспена.

Таким образом, Вашингтон явно опасаются повторения 2014 года, когда он оказался застигнут врасплох внезапными решениями Москвы. На сей раз вся южная граница России находится под плотным наблюдением американских вооруженных сил, что Штаты пытаются выдать за налаживание «мирного военного сотрудничества».

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