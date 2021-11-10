Читатели «Факти» предупредили ВМС США о неприятностях после жесткого высказывания Лаврова

София, 10 ноября. Россия способна доставить массу неприятностей США и другим странам НАТО на фоне их попыток закрепиться в Черном море. К такому выводу пришли читатели болгарского издания «Факти».

Пользователи Сети обратили внимание на громкое заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который подверг критике ВМС США за размещение своих баз в Румынии и Болгарии. По его словам, эти действия являются нарушением Основополагающего акта о взаимоотношениях Россия — НАТО.

Жесткое высказывание дипломата заставило болгар с тревогой требовать вывода ВМС США из Черного моря. Комментаторы признали, что размещение американских военных в регионе противоречит интересам Болгарии.

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

«Мы становимся мишенью для российских ракет, потому что, если что-то произойдет, первый удар примут на себя ближайшие к России базы. Если на этих базах есть ракеты, русские будут использовать максимальную силу, потому что ракеты могут быть ядерными. И в чем тут наш интерес? Что мы получаем, кроме вероятности попасть под ядерный удар?», — пишет один из читателей.

Пользователи также подчеркнули, что 90% болгар солидарны с позицией Москвы относительно американских баз в Черноморском регионе. Проблема в том, заметили читатели, что София придерживается иного мнения. При этом болгары обвинили Запад в бедности и раздробленности своей страны. Они уверены, что США хотят превратить ее в «подчиненную территорию».

Ранее в небе над Черным морем был замечен американский самолет-разведчик. При этом посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО забыть дорогу в этот регион, сообщает Infox.