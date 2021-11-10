Иран отпустил вьетнамский танкер, задержанный «под носом» у американских эсминцев

Тегеран, 10 ноября. Иран освободил танкер MV Sothys, задержанный им 24 октября в Оманском заливе и направленный в порт Бендер-Аббас. Сейчас судно находится в международных водах.

«Танкер покинул иранские воды прошлой ночью после выгрузки нефти», — сказал Шахрох Наземи, представитель иранской миссии при ООН.

Корабль, зарегистрированный на вьетнамскую фирму OPEC Petrol Transportation Co., перешел под контроль Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в результате операции с привлечением вертолетов, десятка быстроходных катеров и десанта. После этого судно с иранской сырой нефтью оказалось направлено в порт Исламской республики.

Revolutionary Guards commander Maj. Gen. Salami brags about seizure of Vietnam tanker #Sothys



"By creating this great epic, you have exposed the declining empire and the dying terrorist regime of the United States in its attempt to humiliate us"#Iran https://t.co/L2YNlrSg3K — Scott Lucas (@ScottLucas_EA) November 10, 2021

Примечательно, что за захватом наблюдали два эсминца из состава 5-го флота ВМС США, которые не вмешивались в процесс. Официальные иранские СМИ объясняют этот эпизод как предотвращение попытки Соединенных Штатов взять Sothys под собственный контроль, отмечая, что действия КСИР диктовались соображениями безопасности. Американская сторона данную трактовку отвергает.

«Я видел заявления Ирана, они абсолютно ложны. Военно-морские силы США не предпринимали усилий по захвату чего-либо. 24 октября ВМС США, действительно, следили за иранскими силами, незаконно поднявшимися на торговое судно и захватившими его в международных водах Оманского залива», — сказал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона.

Иранское телевидение опубликовало кадры задержания Sothys 3 ноября. На записи присутствует отрывок переговоров командира КСИР и капитана американского эсминца. Иранец призывает собеседника держаться подальше от места событий и в ответ слышит уверения в безучастности к происходящему.

«Это военный корабль коалиции, проводящий стандартные операции в международных водах», — ответил капитан.

دشت تقابل ایران و آمریکا کشتی sothys است، که متعلق سعودی‌هاست

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این کشتی تا قبل از بارگیری برای ویتنام بود که به سعودی‌ها فروخته شده بود

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هم‌اکنون در سواحل خلیج‌فارس پهلو گرفته است

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حالا بدویین دنبال کشتی‌تون????????#نفتکش #سپاه #آمریکا_دزد_دریایی pic.twitter.com/fBgigc5l6Z — روشنگری افزایش سواد رسانه ای (@roshangary_iran) November 3, 2021

В июне 2021 года Sothys перекачал 700 000 баррелей нефти из либерийского танкера Oman Pride, после чего направился в китайский порт Лонкоу. Выгрузка произошла лишь спустя полтора месяца после прибытия, после чего судно направилось в Бендер-Аббас.

Тем временем, в августе Казначейство США ввело санкции против фирмы-владельца Oman Pride за транспортировку иранской сырой нефти в нарушение американских ограничений, действующих в отношении Исламской республики с 2018 года. Однако сам танкер арестован так и не был.

Известно, что переговоры касательно Sothys велись между Ираном и Вьетнамом на уровне министерств иностранных дел. Капитан самого судна в это время сообщал о хорошем обращении иранской стороны со всеми 26 членами экипажа и об их нормальном состоянии здоровья.

Officials confirmed to @AP: Iran seized Vietnamese-flagged tanker SOTHYS in the Gulf of Oman last month. In early October, @UANI alerted the Vietnam Maritime Administration about the vessel's suspected involvement in oil smuggling. @jongrambellAP reports: https://t.co/DgvrV3AGpM — UANI (@UANI) November 3, 2021

4 ноября нефть была перекачана из задержанного судна в другой танкер, теперь уже под иранским флагом. Предположительно, груз также предназначен для Восточной Азии.

Это событие на сегодняшний день является последним в череде захватов и взрывов, имевших место в Аравийском море, через которое проходят 20% мирового трафика нефти. США обвиняли Иран в серии минных атак на грузовые суда в 2019 году, а также в смертоносном нападении беспилотника на израильский нефтяной танкер, в результате чего в начале 2021 года погибли два члена экипажа. Впрочем, Тегеран подобные обвинения называет ложными.