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«Газпром» нарастил прокачку топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 11:47
Экономика
«Газпром» нарастил прокачку топлива по трубопроводу «Ямал — Европа» в ФРГ
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. Прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа» в Германию выросла на четверть — до 1,1 млн кубометров в час, следует из данных европейского газотранспортного оператора Gascade.

Данные зафиксированы в среду, 10 ноября, с 9:00 до 9:00 по московскому времени. Показатель во вторник был ниже — тогда прокачка колебалась в районе 880 тысяч кубометров.

Экспорт голубого топлива по газопроводу «Ямал — Европа» был вновь остановлен 6 ноября. Транзит завершился в 9:00 по Москве, а уже через час начались реверсные поставки — они составляли около 140 тысяч кубометров в час. Уже в понедельник, 8 ноября, прокачка газа снова возобновилась и выросла более чем в два раза.

Президент России Владимир Путин поручил «Газпрому» приступить к заполнению европейских подземных газовых хранилищ после заполнения внутренних резервов. Подобные действия, как отмечал российский лидер, создадут «более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом».

Газовые котировки в ЕС тем временем остаются на высоком уровне. Так, фьючерсы на нидерландском хабе TTF выросли до 882,7 доллара за тысячу кубометров. На пике 6 октября стоимость достигала почти 2000 долларов за тысячу «кубов».

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Газпром ямал европа прокачка газа
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