Венесуэла призвала США снять санкции для нормализации отношений между странами

Каракас, 10 ноября. Правительство Венесуэлы стремится к нормализации отношений с Соединенными Штатами и рассчитывает на снятие санкций, наложенных на страну президентом Трампом.

Об этом заявил министр иностранных дел Боливарианской республики Феликс Пласенсия. Министр подтвердил, что Венесуэла желает поддерживать конструктивные отношения с администрацией Байдена, что, по мнению политика, предполагает отказ Вашингтона от политики санкций и давления в отношении правительства Николаса Мадуро.

«Стремимся ли мы к улучшению отношений с администрацией Байдена? Конечно, мы это делаем. Конечно, мы хотели бы иметь наилучшие отношения с правительством США. Мы полны решимости поддерживать хорошие отношения с любым правительством и стремимся основывать их на уважении суверенитета и равном обращении», — заявил Пласенсия.

При этом дипломат отметил важность для обеих сторон придерживаться политики невмешательства во внутренние дела друг друга. Он подчеркнул, что Каракас не судит о решении народа США избрать того или иного президента. По этой причине Боливарианская нация требует такого же уважения от правительства США.

Важным аспектом готовности Белого дома к восстановлению отношений глава венесуэльской дипломатии назвал снятие Вашингтоном односторонних санкций, которые затрудняют развитие страны и приводят к страданию народа Венесуэлы.

«США, если они хотят быть более ответственными, должны отменить все эти санкции, указы и декларации против Венесуэлы», — отметил Пласенсия, указав, что это будет путь к лучшему будущему для всех американских государств.

Венесуэльский дипломат напомнил, что президент Мадуро всегда подчеркивал свою открытость для взаимодействия с правительством США, как с членами международного сообщества и суверенными государствами.