Политолог Сосновский заявил о возможности похищения данных с рабочего телефона Меркель

Москва, 10 ноября. Берлин может столкнуться с серьезными трудностями из-за решения и.о. канцлера Германии Ангелы Меркель оставить у себя рабочий телефон, которым она пользовалась на службе, заявил политолог Александр Сосновский.

По его словам, на телефоне Меркель находится большое количество секретной государственной информации, которая может при неудачном стечении обстоятельств попасть в руки третьих лиц. Эти данные могут быть использованы против самой Германии, из-за необдуманной уловки бывшего канцлера.

«Это тот самый телефон, который прослушивали спецслужбы США и на котором до сих сохранились в том числе очень чувствительные данные – переписка, номера телефонов, сканы и пр. По нормам ФРГ аппарат нужно сдать», — предупредил он в собственном Telegram-канале.

Теперь политолог волнуется, что и его с Меркель переписка может всплыть где-нибудь, пошутил эксперт в завершение.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер вручил Ангеле Меркель официальное уведомление об окончании ее полномочий канцлера. На своем посту она находилась 16 лет. После получения документа Меркель призналась, что больше никогда не будет заниматься политикой. Первое время она планирует посвятить отдыху от многолетней работы.