Экипажи палубных МиГ-29 завершили подготовку на «наземном авианосце» в Крыму

Севастополь, 10 ноября. Летчики Северного флота ВМФ РФ завершили подготовку на базе крымского наземного испытательного тренировочного комплекса, который представляет собой аналог авианосца.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в военных структурах Крыма, в тренировочных мероприятиях были задействованы экипажи палубных истребителей МиГ-29. В скором времени авиационный полк вернется на аэродром постоянного базирования.

«Ориентировочно 15-17 ноября полк приступит к перелету на аэродром постоянного базирования», — рассказал собеседник журналистов.

Ранее фрегат Северного флота ВМФ РФ «Адмирал Горшков» прибыл в акваторию Белого моря для продолжения испытаний вооружения морского базирования. Как сообщает Infox, в составе ВМФ РФ может появиться Арктический флот. Ему предстоит обеспечивать охрану российских рубежей и Северного морского пути.