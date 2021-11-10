Эфир: Чем для России обернется роль миротворца в Нагорном Карабахе

Санкт-Петербург, 10 ноября. Медиагруппа «Патриот» проводит брифинг, посвященный годовщине завершения конфликта в Нагорном Карабахе. В ходе обсуждения политические аналитики отвечают на вопросы журналистов касательно перспектив региона.

Новый виток напряженности в Карабахе произошел 27 сентября 2020 года. Стороны несколько раз пытались урегулировать конфликт. Достичь успеха удалось 9 ноября при посредничестве России. Договоренности обеспечили режим прекращения огня. При этом семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов перешли под контроль Баку. Также в регионе был размещен российский миротворческий контингент.

Нужна ли России роль миротворца в региональных конфликтах, не опасно ли такое глубокое вовлечение в острые конфликты? Поможет ли транспортный коридор из Турции в Азербайджан решить проблему блокады Армении? Почему Никола Пашиняна снова выбрали на пост премьер-министра Армении, несмотря на поражение в войне и коллапс в экономике? Как сказывается карабахский конфликт на отношениях армянской и азербайджанской диаспор в России? Насколько усилились позиции Турции в регионе после военного успеха ее союзника, Азербайджана? Насколько ослабли позиции Армении в регионе и что стало тому причиной?

Эти и другие вопросы в эфире медиацентра «Патриот» обсуждают:

Рубен Маргарян, армянский политолог, колумнист ИА «ПолитЭксперт»;

Тофик Аббасов, политолог, специалист по Южному Кавказу и Ближнему Востоку;

Антон Евстратов, политический эксперт, кандидат исторических наук, сотрудник Российско-Армянского университета.

Эфир состоится в среду, 10 ноября, в 11:30.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию. Вы можете задать вопросы заблаговременно в WhatsApp +7 900 621 60 38, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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