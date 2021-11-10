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Захарова: прием «бригады Тихановской» в ЕС стал одной из причин миграционного кризиса

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 11:36
Политика
Захарова: прием «бригады Тихановской» в ЕС стал одной из причин миграционного кризиса
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 10 ноября. Прием команды экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в Евросоюзе стал одной из причин миграционного кризиса на границе с Польшей. Об этом заявили в МИД РФ.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова прокомментировала ситуацию на границе Белоруссии и Польши. Дипломат напомнила, что беженцы идут именно в страны Евросоюза, поскольку ищут помощи. Представитель МИД также прокомментировала материальную поддержку Тихановской.

«А она же не единственная — там целая агитбригада из Белоруссии и других стран, из стран Латинской Америки в том числе», — подчеркнула Захарова в эфире «Соловьев Live».

Речь идет о приеме Тихановской с командой и экс-главы Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо в Евросоюзе. Захарова также ответила на обвинения Польши в причастности к миграционному кризису, информирует Радио Sputnik.

«Это, честно говоря, на мой взгляд, переходит все возможные рамки и приличия, и здравого смысла», — сказала представитель МИД РФ.

Варшава допускает, что кризис с мигрантами на белорусско-польской границе может затянуться на долгие годы, заявил ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Политик назвал это «борьбой с провокацией» президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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мигранты белоруссия захарова Тихановская
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