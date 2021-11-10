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Аналитик Кочетков назвал условие возобновления поставок российского газа на Украину
Экономика
Аналитик Кочетков назвал условие возобновления поставок российского газа на Украину
ПолитРоссия

Москва, 10 ноября. Эксперт по экономике и аналитик Александр Кочетков рассказал о своем видении российско-украинских отношений. Его позицию передает издание «Главред». По словам эксперта, РФ готовится воспользоваться своим положением.

Москва может диктовать свои условия украинской стороне из-за более выгодного положения на рынке. Кочетков предполагает, что одних финансовых выплат может оказаться недостаточно, чтобы обеспечить себе экономическую безопасность.

«Уже сейчас складывается ситуация, при которой для противодействия энергетическому кризису одних денег мало. Потому что газ и уголь Россия готова поставлять нам не просто за огромные деньги, а еще и за политические уступки по Донбассу и Крыму», — полагает эксперт.

Политолог Карасев ранее объяснял отказа «Газпрома» прокачивать газ через Украину ситуацией в Донбассе. По его мнению, в случае неудачных переговоров Киев может ждать холодная зима.

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донбасс газ поставки Россия и украина
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