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Сотрудники ППС в Махачкале спасли мать и троих детей из упавшего в канал авто

  /   Обновлено: 10 ноября 2021 11:57
Общество
Сотрудники ППС в Махачкале спасли мать и троих детей из упавшего в канал авто
prok-murmansk.ru  /  Прокуратура Мурманской области

Махачкала, 10 ноября. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по Дагестану спали жительницу Махачкалы и ее троих детей после падения автомобиля в водоканал, говорится в сообщении пресс-центра ведомства.

Инцидент произошел на улице Ахульго в республиканском центре. Находясь на маршруте патрулирования лейтенант полиции Абдулла Магомедов и старший сержант полиции Руслан Магомедов заметили, как автомобиль опрокинулся в канал имени Октябрьской Революции. Один из правоохранителей незамедлительно бросился в воду. С трудом открыв двери, полицейский отстегнул водителя и пассажиров от сидений, вытащил из салона и передал на берег своему коллеге.

Спасенными оказались дети трех, девяти и одиннадцати лет, а также их мать, которая была за рулем машины. Им оказали первую помощь после чего доставили в медицинское учреждение. По окончании смены полицейские навестили семью. Женщина поблагодарила сотрудников за спасение детей, теплые слова им также высказал дедушка.

В настоящее время руководство решает вопрос о поощрении сотрудников патрульно-постовой службы.

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