Экс-депутат Рады Олейник предложил включить в Союзное государство Украину

В Союзном государстве России и Белоруссии явно не хватает третьего члена — Украины. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону о своем отношении к Владимиру Путину. По его мнению, президент РФ действует исключительно в интересах своей страны, но так, что это, в свою очередь, затрагивает «национальные интересы Украины». Кличко обвинил российского лидера в том, что тот «увеличивает империю», заходя тем самым «за пределы Украины».

«Любое могущественное государство стремится увеличить свое влияние, — заметил Олейник. — Это естественно. Достаточно посмотреть хотя бы только на Соединенные Штаты, чтобы понять всю несостоятельность претензий Кличко к Путину: вмешательство во внутренние дела других государств, военные базы по всему миру, откровенная организация госпереворотов — мало кто даже среди любителей Америки будет отрицать эти факты. Интересы США распространяются без малого на весь земной шар! Почему бы Кличко не выдвинуть обвинения в адрес президента Джозефа Байдена?»

Экс-депутат Рады напомнил, что это именно американские, а не российские послы в Киеве «консультируют» украинских политиков по важнейшим аспектам внутренней и внешней политики.

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«Россия же лишь пытается сохранить свою безопасность, не допуская появления ракет и баз НАТО у своих границ, — заявил политик. — Вы уж извините меня, но, если американские войска будут стоять в Харьковской области, это будет уже отнюдь не внутриукраинским делом. И Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вступление Украины в Альянс станет грубым переходом всех мыслимых и немыслимых красных линий. И, как я считаю, подобное может закончиться потерей ею собственной государственности».

Собеседник ФАН указал Украине на ее настоящие «национальные интересы».

«Она должна быть с теми, кто близок ей по духу и по крови, — заметил Олейник. — И в этой связи я считаю необходимым дополнить состав Союзного государства, в которое сейчас входят только Россия и Белоруссия, третьим членом — Украиной. Это было бы мудро и правильно. Что же до экспансионистских настроений и попытки влиять на другие страны, то для такой политики, увы, Киев просто не создан — страна, находящаяся под его управлением, слишком бедна и слаба. Им бы у себя разобраться, а не за границы лезть».

Ранее экс-депутат Рады заявил о «фальсификации» выдвижения Владимира Зеленского на пост президента.