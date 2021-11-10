Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 13:49
13:48
Видео
Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании
13:47
Происшествия
Экс-координатор штабов Навального в Уфе задержана после обысков
13:46
Происшествия
В Сочи ослепивший солдата лазерной указкой сержант-контрактник получил 4,5 года колонии
13:46
Политика
Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану
13:43
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
13:41
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
13:40
Общество
Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка
13:35
Политика
Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией
13:35
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
13:32
Политика
Песков высказался о рисках для России из-за ситуации на польско-белорусской границе
Все новости

Экс-депутат Рады Олейник предложил включить в Союзное государство Украину
Политика
Экс-депутат Рады Олейник предложил включить в Союзное государство Украину
Федеральное агентство новостей  /  kremlin.ru / Администрация Президента РФ / president.gov.ua / Офис Президента Украины

В Союзном государстве России и Белоруссии явно не хватает третьего члена — Украины. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону о своем отношении к Владимиру Путину. По его мнению, президент РФ действует исключительно в интересах своей страны, но так, что это, в свою очередь, затрагивает «национальные интересы Украины». Кличко обвинил российского лидера в том, что тот «увеличивает империю», заходя тем самым «за пределы Украины».

«Любое могущественное государство стремится увеличить свое влияние, — заметил Олейник. — Это естественно. Достаточно посмотреть хотя бы только на Соединенные Штаты, чтобы понять всю несостоятельность претензий Кличко к Путину: вмешательство во внутренние дела других государств, военные базы по всему миру, откровенная организация госпереворотов — мало кто даже среди любителей Америки будет отрицать эти факты. Интересы США распространяются без малого на весь земной шар! Почему бы Кличко не выдвинуть обвинения в адрес президента Джозефа Байдена

Экс-депутат Рады напомнил, что это именно американские, а не российские послы в Киеве «консультируют» украинских политиков по важнейшим аспектам внутренней и внешней политики.

Экс-депутат Рады Олейник предложил включить в Союзное государство Украину
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

«Россия же лишь пытается сохранить свою безопасность, не допуская появления ракет и баз НАТО у своих границ, — заявил политик. — Вы уж извините меня, но, если американские войска будут стоять в Харьковской области, это будет уже отнюдь не внутриукраинским делом. И Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вступление Украины в Альянс станет грубым переходом всех мыслимых и немыслимых красных линий. И, как я считаю, подобное может закончиться потерей ею собственной государственности».

Собеседник ФАН указал Украине на ее настоящие «национальные интересы».

«Она должна быть с теми, кто близок ей по духу и по крови, — заметил Олейник. — И в этой связи я считаю необходимым дополнить состав Союзного государства, в которое сейчас входят только Россия и Белоруссия, третьим членом — Украиной. Это было бы мудро и правильно. Что же до экспансионистских настроений и попытки влиять на другие страны, то для такой политики, увы, Киев просто не создан — страна, находящаяся под его управлением, слишком бедна и слаба. Им бы у себя разобраться, а не за границы лезть».

Ранее экс-депутат Рады заявил о «фальсификации» выдвижения Владимира Зеленского на пост президента.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-депутат Рады Олейник предложил включить в Союзное государство Украину
россия сша украина нато кличко зеленский олейник
Комментировать