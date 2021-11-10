Объем международных резервов России увеличился до исторического максимума

Москва, 10 ноября. Россия продолжает накапливать средства в золотовалютном фонде. Объем запасов впервые превысил 623 миллиарда долларов. Такие данные приводят «Известия» со ссылкой на Центральный банк Российской Федерации.

Государство не только увеличивает общий объем запасов, но и повышает в нем долю монетарного золота. Из общего значения в 624,237 миллиарда долларов 132,859 миллиарда хранятся в виде драгоценного металла.

«Такой большой процент драгметалла в условиях нестабильной экономической ситуации дает определенную подушку безопасности, так как считается антикризисным и защищенным активом, в отличие от волатильного доллара», — отметила финансовый аналитик Марго Пажинская.

Другие развивающиеся экономики также стремятся увеличить золотой запас. Бразилия летом 2021 года нарастила резервы почти вдвое за период в три месяца.