Москва, 10 ноября. Владимир Соловьев жестко отреагировал на антироссийское представление в центре Еревана, парой фраз поставив в тупик армянского премьер-министра.

Российский журналист показал своим подписчикам, как армянская оппозиция снова «включила на полную громкость» русофобские мотивы, раскачивая протестное движение в республике. В ролике видно, как так называемые активисты устроили громкое антироссийское представление в Ереване. Один из лидеров небольшой группки «недовольных» выкрикивал в мегафон стандартные, заезженные тезисы, обвиняя России во всех бедах Армении.

Комментируя действительно отвратительное представление, Владимир Соловьев отметил, что организатором акции выступила спонсируемая фондом Сороса контора «Национально демократическое движение». А громче всех вещает о неоколониализме и выдуманной агрессии РФ некто Ваге Гаспарян, напрямую получающий указания от всем известного «отца всех Майданов». Журналист отметил, что после увиденного у него возникло непреодолимое желание задать Николу Пашиняну, возможно, крайне неудобный для него вопрос.

primeminister. am / Пресс-служба премьер-министра Армении

«У меня такой вопрос к Пашиняну и к официальным властям Армении в целом: «Вот скажите пожалуйста, нам в России вот это как понимать, учитывая, что наши миротворцы спасли армян Карабаха от физического уничтожения? Не какой-то Ваге с автоматом пришел на фронт, а российский миротворец пришел и остановил бойню». О войне забыли, господин Пашинян? Этот вопрос, наверное, поставит вас в тупик, но все же. Вспомните, в каком катастрофическом положении оказалась тогда Армения, кстати, так и не признавшая Карабах и не задействовавшая официально свои войска для его защиты. Как после этого нам реагировать на такие вот выпады?» — не сдерживая эмоций поинтересовался Соловьев.

Журналист еще раз напомнил, что кричит громче всех на акции человек, работающий на структуры Сороса, явно часто посещающий посольство США в Ереване, которое, кстати, является вторым в мире американским представительством по размеру. Властям Армении и миллионам простых армян должно быть стыдно за такие представления в центре столицы.

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