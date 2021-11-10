США заявили о недовольстве исторической встречей президента Сирии с главой МИД ОАЭ

Вашингтон, 10 ноября. Соединенные Штаты раскритиковали министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдаллу бин Заида Аль Нахайяна за встречу с президентом Сирии Башаром Асадом.

«Мы обеспокоены сообщениями о встрече и сигналом, который они посылают», — заявил представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге.

Он также подчеркнул, что нынешняя администрация США не намерена предпринимать никаких усилий для нормализации отношений с правительством Сирии. По словам Прайса, легитимный президент Сирийской Арабской Республики (САР) не предпринял никаких действий, которые могли бы «реабилитировать его имидж».

The US @StateDept has expressed concern regarding a meeting between the UAE foreign minister and Syria's President Bashar Assad, and the signal it sends, according to spokesperson Ned1 Price.#Syria | #UAE | #MiddleEast https://t.co/M2Dwi1u4j5 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) November 10, 2021

Визит эмиратского дипломата также осудили другие высокопоставленные американские чиновники. Так, глава комитета Сената США по международным отношениям Джим Риш назвал «постыдным» тот факт, что все больше государств открыты для нормализации отношений с официальным Дамаском. А бывший спецпредставитель Штатов по Сирии Джоэл Рейберн вовсе заявил, что все попытки «нормализовать» сирийское руководство обречены на провал.

Историческая встреча

Визит главы МИД ОАЭ в Дамаск можно считать историческим, ведь Абдалла бин Заид — первый с 2011 года эмиратский чиновник, посетивший сирийскую столицу.

В состав делегации из государства Персидского залива также вошли государственный министр Халифа Шахин Аль Марар и председатель Федерального управления по вопросам идентификации и гражданства, таможенной и портовой безопасности Али Мухаммад бин Хаммад аль-Шамси.

الرئيس #بشار_الأسد يستقبل الشيخ #عبد_الله_بن_زايد #آل_نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة #الإمارات العربية المتحدة، يُرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير. pic.twitter.com/1UEFbuITHr — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) November 9, 2021

Участники диалога обсудили развитие двусторонних отношений, укрепление сотрудничества в различных сферах и возможности для привлечения инвестиций.

Башар Асад отметил, что между странами сложились братские отношения еще со времен правления покойного шейха Заида бин Султана Аль Нахайяна, и отметил, что ОАЭ всегда занимают объективную позицию в отношении Сирии и ее народа.

В свою очередь, Абдалла бин Заид заявил, что Абу-Даби прилагает все усилия, чтобы способствовать обеспечению стабильности в Сирии. Он также выразил уверенность в том, что арабская республика под руководством Башара Асада сможет преодолеть все вызовы, возникшие вследствие войны.

Президент САР и глава МИД ОАЭ договорились продолжить двусторонние консультации по различным вопросам, стоящим перед государствами, без вмешательства извне.

UAE foreign minister meets Assad, in highest-profile Emirati visit to Syria since start of war - CNN https://t.co/mpziHD2Suo pic.twitter.com/2b1A3N9gGw — Noah Ross (@drnoahross) November 10, 2021

Путь примирения

Эмираты, которые ранее поддерживали боевиков, пытающихся свергнуть легитимного президента САР, теперь находятся в авангарде усилий по нормализации отношений с официальным Дамаском. Три года назад ОАЭ открыли свое посольство в сирийской столице, а в 2021 году Абу-Даби даже призвал к тому, чтобы Сирию вновь приняли в Лигу арабских государств (ЛАГ) — страну исключили из организации в ноябре 2011 года.

Кроме того, власти ОАЭ пригласили Сирию принять участие в выставке Expo 2020 в Дубай. В последние месяцы также сообщалось о многочисленных телефонных переговорах между президентом САР и наследным принцем Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном.

В октябре Министерство экономики ОАЭ сообщило в своем Twitter-аккаунте, что Дамаск является самым заметным коммерческим партнером Абу-Даби в регионе. По данным ведомства, в первой половине 2021 года объем торговли ненефтяными продуктами между странами достиг одного миллиарда дирхамов (272 млн долларов).

#ًUAE and #Syria agree on future plans to enhance economic cooperation and explore new sectors in the next stage.#MoE pic.twitter.com/t44yVAav9e — Ministry Of Economy - United Arab Emirates (@Economyae) October 10, 2021

Будучи близким союзником ОАЭ, Соединенные Штаты не поддерживают усилия Эмиратов по нормализации отношений с правительством арабской республики, поскольку американцы, очевидно, не заинтересованы в стабилизации обстановки в регионе. Вашингтон продолжает облагать Дамаск санкциями, препятствуя возвращению страны к нормальной жизни.

Тем не менее, даже несмотря на давление Запада, важность диалога с легитимным правительством Сирии понимают и другие арабские государства. В начале октября король Иордании Абдалла II провел телефонный разговор с Башаром Асадом, что стало первым контактом между странами на столь высоком уровне с начала сирийского конфликта. Их переговорам предшествовало полное открытие основного пограничного перехода между двумя соседями.

The first contact of its kind in 10 years between Syria's President Bashar Al Assad and King of Jordan Abdullah II, as well Jordan's announcement of Supporting Syria and its Army in the fight against terrorism!



????????????????????#Syria #Jordan pic.twitter.com/2qDsBZjXKu — RealSyria????????✌️ (@realsyriaa) October 3, 2021

В конце сентября министр иностранных дел Египта Самех Шукри встретился со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом — опять же впервые с 2011 года. После переговоров египетский дипломат отметил, что целью диалога было выяснить, каким образом Каир может внести свою лепту в прекращение кризиса, помочь САР в укреплении независимости и посодействовать ее возвращению в арабский мир.

The Egyptian Minister of Foreign Affairs, Sameh Shoukry met his Syrian counterpart, Faisal Mekdad, on Friday, on the sidelines of the UN General Assembly in New York, according to North Press.https://t.co/wqx9Vednn7 — The Syrian Observer (@observesyria) September 27, 2021

В свою очередь, Бахрейн открыл свое посольство в Дамаске в 2019 году, а Оман вернул своего дипломатического представителя в арабскую республику в 2020 году.

Таким образом, разворот арабских государств в сторону Сирии можно считать естественным ходом событий. Урегулирование многих региональных кризисов во многом лежит в поиске диалога с легитимным правительством САР, которое пользуется поддержкой у большей части сирийцев.

1 Организация, деятельность которой признана нежелательной на территории РФ