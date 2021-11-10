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Политолог Безпалько: украинцы при Зеленском начали сходить с ума
Политика
Политолог Безпалько: украинцы при Зеленском начали сходить с ума
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 ноября. Жителей Украины под управлением президента Владимира Зеленского поражает массовое безумие, и дальше будет только хуже. Такое пугающее предсказание сделал политолог Богдан Безпалько.

Поводов для массового безумия украинцев два, обозначил член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ. Первый — поведение самого президента Зеленского. Чем дольше он находится у власти, тем больше становится похож на своего предшественника Петра Порошенко. На следующих президентских выборах экс-артист «Квартала 95» полностью повторит полемику лидера партии «Европейская солидарность» 2019 года, уверен Безпалько.

Второй — насильственная украинизация страны. Введением ряда ограничений в отношении русского языка бывший комедиант расколол государство на два лагеря — ярых сторонников и тех, у кого политика Киева вызывает не менее ярое отторжение. Владимир Зеленский создал в стране атмосферу, в которой нетрудно сойти с ума, констатировал политолог.

Политолог Безпалько: украинцы при Зеленском начали сходить с ума
Prt Scr youtube.com / Свободная Пресса

«С одной стороны, некоторые граждане Украины уже сходят с ума, как та женщина, что вызвала полицию, чтобы спасти кота, а потом начала предъявлять претензии к полицейским за то, что они разговаривают на русском языке. Или наоборот, это у людей вызывает колоссальное отторжение», — объяснил Богдан Безпалько.

Поведение президента Украины Владимира Зеленского регулярно вызывает возмущенную реакцию у простых украинцев. Так, например, известный юрист Иван Соловьев жестко раскритиковал экс-артиста «Квартала 95» за высказывание о «вине» СССР за освобождение Киева. Внутри самой Украины, пишет НСН, одним из главных конкурентов Зеленского на будущих выборах станет мэр Киева Виталий Кличко.

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Богдан Безпалько украина порошенко зеленский украинизация безумие
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