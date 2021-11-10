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Байден возразил мнению Путина и Си Цзиньпина о неэффективности демократии
Политика
Байден возразил мнению Путина и Си Цзиньпина о неэффективности демократии
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 10 ноября. Президент США Джо Байден выразил несогласие с точкой зрения его российского и китайского коллег о низкой эффективности демократии.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не считают, что демократии могут функционировать в современном мире. Об этом глава Белого дома заявил на виртуальном мероприятии по сбору средств для Национального комитета Демократической партии.

«Они спрашивают, может ли американская демократическая система добиваться успеха. Мой ответ состоит в том, что мы не просто можем добиться успеха, а мы должны сделать это», — сказал Байден.

По его словам, российский и китайский лидеры верят в победу автократии. Глава Соединенных Штатов подчеркнул, что не разделяет подобную точку зрения.

Ранее сообщалось, что Байден заявил о выполненном перед Путиным обещании бороться с киберпреступниками. Вашингтон предпринял соответствующие действия, как и планировалось, пишет НСН.

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путин сша байден демократия
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