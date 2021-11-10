Аналитик Деев рассказал, сколько будет стоит доллар к Новому году

Курс рубля до конца года будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, поэтому возможны два сценария. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Первый сценарий — пандемия не нарастает в развитых странах и Китае. ФРС идет по пути постепенного сокращения выкупа активов, что не приводит к падению рынков. Инвесторы по-прежнему демонстрируют высокий спрос на рисковые активы. Нефтяные котировки находятся на высоком уровне. А ЦБ РФ повышает ставку в декабре минимум до 8% (что укрепляет рубль на время).

В такой ситуации курс может остаться в рамках 71-74 рубля за доллар и на уровне 82-85 рублей за евро. Вероятнее всего, именно так все и будет, считает аналитик.

«ФРС объявил решение о сворачивании программы количественного смягчения, что стало ожидаемым для фондовых рынков. Спрос на рисковые активы высокий. Это поддерживает курс рубля. Нефтяные котировки благодаря действиям ОПЕК+ также наверняка останутся на уровне 83-87 долларов за баррель. ЦБ РФ, судя по динамике инфляции, пойдет еще на один шаг по увеличению ключевой ставки — этот фактор на короткое время стимулирует рост рубля к доллару и евро», — пояснил Артем Деев.

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Но есть и второй сценарий. Он учитывает два фактора, которые сложно прогнозируемы, — пандемия и возможные санкции со стороны США. Началась новая вспышка в Китае, основной прирост заболеваемости происходит за счет Европы (регистрируются новые максимумы). Это влияет на всю мировую экономику, которая начинает замедляться. В случае сильных негативных тенденций инвесторы вновь начнут уходить в защитные активы, спрос на рубль упадет, что приведет к его снижению.

«Санкции со стороны США также возможны, тем более, что в декабре будет приниматься новый оборонный бюджет на 2022 год — ограничения там предусмотрены, что ударит частично по разным секторам российской экономики. Общее нарастание негативных кризисных явлений в глобальной экономике будет снижать спрос на энергоносители, что также повлияет на рубль. В таком сценарии возможно ослабление рубля до 76-78 — за доллар и выше 86 — за евро», — заключил Денис Деев.

Ранее страны — члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 млн баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдерами комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня и повысились до 85,15 доллара за «бочку».