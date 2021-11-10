Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 13:49
13:48
Видео
Аукцион артефактов из «Звездных войн» стартует в Великобритании
13:47
Происшествия
Экс-координатор штабов Навального в Уфе задержана после обысков
13:46
Происшествия
В Сочи ослепивший солдата лазерной указкой сержант-контрактник получил 4,5 года колонии
13:46
Политика
Политолог Евстратов назвал сюникский коридор сдачей армянской территории Азербайджану
13:43
Политика
Песков назвал неприемлемыми выпады премьера Польши в адрес России из-за мигрантов
13:41
Армия
Политолог Аббасов: Россия остается главным модератором в диалоге Армении и Азербайджана
13:40
Общество
Филолог Елена Кара-Мурза заявила о необходимости обновить орфографию русского языка
13:35
Политика
Bild: лидер СДПГ Шольц исключает возможность «особых отношений» между Россией и Германией
13:35
Общество
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что 45% россиянок недовольны зарплатой избранников
13:32
Политика
Песков высказался о рисках для России из-за ситуации на польско-белорусской границе
Все новости

Аналитик Деев рассказал, сколько будет стоит доллар к Новому году
Экономика
Аналитик Деев рассказал, сколько будет стоит доллар к Новому году
Федеральное агентство новостей  / 

Курс рубля до конца года будет зависеть от многих внутренних и внешних факторов, поэтому возможны два сценария. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Первый сценарий — пандемия не нарастает в развитых странах и Китае. ФРС идет по пути постепенного сокращения выкупа активов, что не приводит к падению рынков. Инвесторы по-прежнему демонстрируют высокий спрос на рисковые активы. Нефтяные котировки находятся на высоком уровне. А ЦБ РФ повышает ставку в декабре минимум до 8% (что укрепляет рубль на время).

В такой ситуации курс может остаться в рамках 71-74 рубля за доллар и на уровне 82-85 рублей за евро. Вероятнее всего, именно так все и будет, считает аналитик.

«ФРС объявил решение о сворачивании программы количественного смягчения, что стало ожидаемым для фондовых рынков. Спрос на рисковые активы высокий. Это поддерживает курс рубля. Нефтяные котировки благодаря действиям ОПЕК+ также наверняка останутся на уровне 83-87 долларов за баррель. ЦБ РФ, судя по динамике инфляции, пойдет еще на один шаг по увеличению ключевой ставки — этот фактор на короткое время стимулирует рост рубля к доллару и евро», — пояснил Артем Деев.

Аналитик Деев рассказал, сколько будет стоит доллар к Новому году
Федеральное агентство новостей /

Но есть и второй сценарий. Он учитывает два фактора, которые сложно прогнозируемы, — пандемия и возможные санкции со стороны США. Началась новая вспышка в Китае, основной прирост заболеваемости происходит за счет Европы (регистрируются новые максимумы). Это влияет на всю мировую экономику, которая начинает замедляться. В случае сильных негативных тенденций инвесторы вновь начнут уходить в защитные активы, спрос на рубль упадет, что приведет к его снижению.

«Санкции со стороны США также возможны, тем более, что в декабре будет приниматься новый оборонный бюджет на 2022 год — ограничения там предусмотрены, что ударит частично по разным секторам российской экономики. Общее нарастание негативных кризисных явлений в глобальной экономике будет снижать спрос на энергоносители, что также повлияет на рубль. В таком сценарии возможно ослабление рубля до 76-78 — за доллар и выше 86 — за евро», — заключил Денис Деев.

Ранее страны — члены ОПЕК+ заявили о необходимости сохранять осторожный подход к темпам наращивания добычи сырья нефти. Настороженность участников рынка объясняется прошлогодними событиями, когда спрос на сырье из-за пандемии упал на 9,7 млн баррелей в сутки. В понедельник на фоне ожиданий трейдерами комментариев от ОПЕК+ о перспективах ограничений на добычу мировые котировки нефти выросли к середине дня и повысились до 85,15 доллара за «бочку».

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Деев рассказал, сколько будет стоит доллар к Новому году
россия рубль евро рубль и доллар
Комментировать