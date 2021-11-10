Украинский фристайлист Абраменко отказался считать Россию страной-агрессором

Киев, 10 ноября. Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко, представляющий Украину, рассказал об отношении к России.

Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший золото в лыжной акробатике на Олимпиаде 2018 года, заявил, что не намерен портить отношения со спортсменами из РФ. В интервью изданию Tribuna он подчеркнул, что не относится к России скептически.

«Вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать. Россия — агрессор? Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это?» — отметил Абраменко.

После победы на Олимпиаде в Пхенчхане украинский фристайлист сфотографировался с россиянином Ильей Буровым, за что подвергся критике со стороны соотечественников. Спортсмен из РФ стал бронзовым призером Игр.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России не рассчитывает на Артема Дзюбу. Форвард «Зенита» не был приглашен в национальную команду на решающие матчи квалификации к ЧМ в Катаре.