Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 ноября 12:20
12:15
Шоу-бизнес
Актриса Агния Дитковските стала матерью в третий раз
12:14
Экономика
«Газпром» подал заявки на максимальный объем транзита топлива через Украину
12:13
Армия
Политолог Куликов раскрыл секрет необычных операций ВС Украины в Донбассе
12:12
Весь мир
«Многосферные операции» в Черном море: зачем Пентагон отправил военные корабли в регион
12:10
Общество
Медиагруппа «Патриот» начала информационное сотрудничество с изданием «Известия Мордовии»
12:05
Армия
Лавров: «размывание» системы контроля над оружием подрывает стратегическую стабильность
12:01
Общество
Специалисты ВЦИОМ выяснили, что 57% россиян доверяют полицейским
12:00
Общество
Гинцбург назвал вакцинацию условием для предотвращения новых волн пандемии коронавируса
11:58
Весь мир
Венесуэла призвала США снять санкции для нормализации отношений между странами
11:58
Происшествия
Полицейские задержали трех молодых людей после стрельбы на Невском проспекте
Все новости

Украинский фристайлист Абраменко отказался считать Россию страной-агрессором
Спорт
Украинский фристайлист Абраменко отказался считать Россию страной-агрессором
TACC  /  Бобылев Сергей

Киев, 10 ноября. Олимпийский чемпион Пхенчхана Александр Абраменко, представляющий Украину, рассказал об отношении к России.

Украинский фристайлист Александр Абраменко, завоевавший золото в лыжной акробатике на Олимпиаде 2018 года, заявил, что не намерен портить отношения со спортсменами из РФ. В интервью изданию Tribuna он подчеркнул, что не относится к России скептически.

«Вопросов еще очень много по этому поводу, всю жизнь можно дискутировать. Россия — агрессор? Нет, неоднозначно. Я не могу уточнять. То, что я вижу и мне рассказывают, — а правда ли это?» — отметил Абраменко.

После победы на Олимпиаде в Пхенчхане украинский фристайлист сфотографировался с россиянином Ильей Буровым, за что подвергся критике со стороны соотечественников. Спортсмен из РФ стал бронзовым призером Игр.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что тренерский штаб сборной России не рассчитывает на Артема Дзюбу. Форвард «Зенита» не был приглашен в национальную команду на решающие матчи квалификации к ЧМ в Катаре.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Украинский фристайлист Абраменко отказался считать Россию страной-агрессором
россия спорт сборная украины фристайл абраменко
Комментировать