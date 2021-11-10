Алина Кабаева получила премию Sport Movies & TV 2021

Милан, 10 ноября. Известная российская гимнастка Алина Кабаева стала обладателем престижной спортивной награды Sport Movies & TV 2021. В мире спорта премия является аналогом «Оскара».

Церемония открытия мероприятия прошла в Италии. В рамках конкурса профессиональное жюри выбрало лучшие фильмы, блоги, передачи и медиапроект, направленные на популяризацию спортивной жизни. Обладателями наград становятся люди, причастные к созданию проекта, сообщает телеканал «360».

В этом году Олимпийская чемпионка получила награду в категории «Венок почета», которую вручаю за значительную роль в популяризации спорта и продвижении культурных и этических ценностей.

«Мы должны использовать наши знания, опыт, популярность, любые возможности для того, чтобы приобщать к спорту и физической культуре как можно больше людей. И в этом видим свою задачу я и вся моя команда», — отметила Кабаева, получив Венок почета.

Ранее стало известно, что известная спортсменка проведет международный экспериментальный турнир по художественной гимнастике. Мероприятие запланировано на конец года.